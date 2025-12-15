scorecardresearch
 
कैदी के प्यार में पड़ी जेलर... प्रेमी को पहुंचाया गांजा और मोबाइल, अब जाना पड़ेगा जेल

जेलों में कुख्यात कैदियों के साथ दिल लगाने के चक्कर में कई महिला जेलरों ने अपनी नौकरी गंवा दी. इस देश में कुछ सालों से लगातार ऐसे मामले बढ़ते आ रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जेल में नौकरी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल कर दिया गया है. ऐसे में अपरिपक्व युवा अधिकारी, चालाक और कुख्यात अपराधियों से प्रभावित हो जा रहे हैं.

महिला जेलर को कैदी से प्यार करने के कारण जाना पड़ेगा जेल (Photo - Pixabay)
इंग्लैंड में महिला जेल अधिकारियों पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगते हैं. आखिर इतनी सारी महिलाएं उन हिंसक अपराधियों के प्यार में क्यों पड़ जाती हैं जिनकी सुरक्षा के लिए उन्हें वेतन मिलता है? अब ऐसी ही एक और महिला जेलर पर आरोप लगे हैं जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है. 

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक,पिछले सोमवार को नॉर्थम्पटनशायर की एक अदालत में एलिसिया नोवास नामक एक युवती ने अपना अपराध स्वीकार किया.  नोवास एक 19 साल की पूर्व जेल अधिकारी है जिसने पिछले साल वेलिंगबोरो के पास एचएमपी फाइव वेल्स में एक कैदी के साथ संबंध बनाने और रोमांटिक रिश्ता रखने की बात स्वीकार की थी.

सिर्फ 19 साल की है आरोपी महिला जेलर
नोवास ने पिछले साल श्रेणी सी की फाइव वेल्स जेल में अपनी भूमिका शुरू करने के कुछ ही महीने बाद, 30 साल के कैदी डेक्लन विंकलेस के साथ चार महीने तक संबंध बनाया, जो लीसेस्टरशायर में कई सिलसिलेवार डकैतियों में अपनी शामिल होने के लिए 11 साल की सजा काट रहा था.

नॉर्थम्पटन क्राउन कोर्ट को बताया गया कि नोवास ने विंकलेस के लिए जेल में गांजा और एक मोबाइल फोन की तस्करी की थी और उसे अपना फोन नंबर भेजा था. साथ ही उसके साथ यौन संबंध भी बनाए थे.

नॉर्थम्पटनशायर के राउन्ड्स की रहने वाली नोवास को सार्वजनिक पद पर दुर्व्यवहार के दो आरोपों और जेल अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल से संबंधित चार अन्य अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद हिरासत में भेज दिया गया है. उन्हें जनवरी में सजा सुनाई जाएगी.

देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे मामले
पेशेवर नैतिकता का ऐसा निंदनीय उल्लंघन कभी पूरे देश में निंदा का पात्र होता था. लेकिन आज यह एक आम बात हो गई है और नोवास उन कई जेल अधिकारियों में से एक है - जिनमें से कई, उसकी तरह, बहुत युवा हैं - जो कैदियों के साथ ऐसा अनैतिक रिश्ता बना लेते हैं, जो न पेशागत असुरक्षा को जन्म देता है, बल्कि एक पेशेवर जेलर के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है.

पिछले एक साल में, कम से कम नौ अन्य महिला जेल कर्मचारियों को कैदियों के साथ अनुचित या यौन संबंधों के लिए आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ा है. इनमें अश्लील चैटिंग से लेकर नशीले पदार्थों और मोबाइल की जेल में तस्करी और कैदियों के साथ अनुचित तरीके से संबंध बनाने से जुड़े थे. इनमें से कुछ ने तो कैदियों के बाहर निकलने के बाद भी उनके साथ रिश्ता कायम रखा. 

ऐसे मामलों में पिछले 5 सालों में 64 महिला जेलरों को निकाला गया
पिछले महीने ही नोवास के साथ तीन अन्य जेल गार्ड अदालत में पेश हुए हैं. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पिछले महीने मिली जानकारी के अनुसार, 2019 से 2024 के बीच कैदियों के साथ अनुचित संबंधों के आरोप में 64 जेल कर्मचारियों को बर्खास्तगी के लिए सिफारिश की गई थी.

ऐसे महिला जेलरों की संख्या आंकड़ों से कहीं अधिक 
वास्तविक आंकड़ा निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक है, क्योंकि इस आंकड़े में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होने से पहले इस्तीफा दे दिया था. साथ ही बाहरी एजेंसियों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी शामिल नहीं किया गया है, और उन लोगों को तो छोड़ ही दें जिनका आचरण कभी सामने नहीं आया.

विशेषज्ञों का मानना है कि जेल में नए नियमों के तहत अब काफी कम उम्र के अधिकारी और कर्मी नियुक्त हो रहे हैं. जेल की नौकरी के लिए उम्र सीमा घटा दिए जाने की वजह से इंग्लैंड में हो रहा है.  क्योंकि ये कम उम्र के युवा खूंखार, धूर्त और अनुभवी कैदियों से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं. यहीं से एक इमोशनल तरीके से वे इन कम उम्र की महिला अधिकारियों का फायदा उठाते हैं.

