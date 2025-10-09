scorecardresearch
 

Feedback

वाइफ के बॉयफ्रेंड पर पति ने किया केस, मांगा 1 करोड़ रुपये का हर्जाना

ताइवान के एक शख्स को जब उसकी वाइफ के अफेयर का पता चला, तो उसने पत्नी के बॉयफ्रेंड पर मुकदमा दायर कर दिया. इसके साथ ही उसने 1 करोड़ रुपये मुआवजे की भी मांग की.

Advertisement
X
पत्नी के प्रेमी पर केस कर पति ने मांगा एक करोड़ रुपये का मुआवजा (Photo - AI Generated)
पत्नी के प्रेमी पर केस कर पति ने मांगा एक करोड़ रुपये का मुआवजा (Photo - AI Generated)

ताइवान के एक शख्स ने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड पर केस कर दिया और अब उससे 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग की है. शख्स को जब पता चला कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो वो भड़क गया और फिर उस पर केस कर दिया. 

मदरशिप की एक रिपोर्ट के अनुसार, शख्स ने भावनात्मक परेशानी और वैवाहिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है. वेई (काल्पनिक नाम) नाम के शख्स की शादी 2006 में जी (काल्पनिक नाम) नाम की एक महिला से हुई थी.

शादी के बाद 15 साल तक ठीक-ठाक रहा संबंध
15 साल से ज़्यादा समय तक, दोनों का वैवाहिक जीवन ठीक-ठाक रहा. 2022 तक दोनों एक साथ थे. इसके बाद जब जी का एक सहकर्मी के साथ अफेयर शुरू हो गया. इस शख्स का नाम योंग (काल्पनिक नाम ) था. योंग ने जी के ही स्कूल में काम किया था, लेकिन वह ज़्यादा वरिष्ठ पद पर था.

सम्बंधित ख़बरें

Mariam Mohammed
कौन है दुबई की मोहम्मद मरियम ... जिनकी ब्यूटी की दुनियाभर में हो रही चर्चा 
Indian Air Force dinner menu
रावलपिंडी चिकन टिक्का, बहावलपुर नान... एयरफोर्स के वायरल मेन्यू की ये है सच्चाई 
China Golden Week traffic jam
चीन का ऐसा जाम... इस देख भूल जाएंगे दिल्ली और गुरुग्राम का महाजाम 
Jaffar Express Pakistan
रेल यात्रा है या मौत का खेल... PAK की ये ट्रेन सबसे खतरनाक 
tiger
क्यों टाइगर, भालू, उदबिलाव को मारकर खा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के लोग? 

2022 में पत्नी का अपने सहकर्मी से शुरू हुआ अफेयर
ईटी टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, योंग उस स्कूल में लेखा निदेशक थे जहां जी शिक्षक के रूप में काम करती थीं. जी और उसके प्रेमी योंग ने 2022 में एक दूसरे के करीब आ गए.  वे अक्सर एक साथ होटलों में जाते थे और घंटों फोन पर रोमांटिक बातें और चैट करते थे. 

Advertisement

पति ने पत्नी के बॉयफ्रेंड पर किया केस, मांगा एक करोड़ हर्जाना
कुछ संदेशों में तो उन्होंने एक-दूसरे को पति-पत्नी तक कहा था. नवंबर 2023 में, पति वेई को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के बीच कुछ आपत्तिजनक टेक्स्ट मैसेज मिले. इसके बाद वेई ने पत्नी के  प्रेमी पर मुकदमा करने का फैसला किया और 800,000 युआन (99.7 लाख रुपये) हर्जाने की मांग की.

जज ने प्रेमी को बताया दोषी
मुकदमे के दौरान जज ने कहा कि वेई ने प्रेम संबंध का पता चलने से पहले ही भावनात्मक परेशानी के लक्षण दिखाये थे. इस बीच, योंग ने दावा किया कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जी शादीशुदा है.

37 लाख रुपये देना होगा मुआवजा
फिर भी, अदालत ने फैसला सुनाया कि योंग ने जानबूझकर वेई और जी की शादी में हस्तक्षेप किया था. इससे वेई के वैवाहिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ. जज ने यह भी पाया कि योंग की कमाई वेई से काफी ज़्यादा थी और अंततः उसे 3,00,000 युआन (करीब ₹ 37 लाख) मुआवजा देने का आदेश दिया. योंग के पास अभी भी इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement