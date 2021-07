'बचपन का प्यार भूल नहीं नहीं जाना रे' 4 साल पहले बना ये गाना, 2 साल पहले गाया, अब हुआ वायरल

फेसबुक हो...इंस्टाग्राम...ट्विटर या यूट्यूब आपने आजकल ये गाना जरूर सुना होगा...'सोनू मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे'. ये गाना आजकल सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग और सुपरहिट है, इस गाने पर बड़े बड़े सेलिब्रेटी वीडियो बना कर सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं.

एक बच्चे द्वारा गाया गया यह गाना सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो रहा है. वीडियो में गाना गाते हुए दिख रहे बच्चे ने स्कूल ड्रेस पहन रखी है और इसमें गजब का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है. जो भी इस वीडियो में इस बच्चे को गाना गाते एक बार देख ले, उसके चेहरे पर मुस्कान आ ही जाएगी. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को यूज़र अब तक लाखों बार देख चुके है और इस बच्चे की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सुकमा के बालक सहदेव की बल्ले बल्ले

वीडियो वायरल होने के बाद पता चला की यह बच्चा छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक के उरमापाल गांव का रहना वाला है. बच्चे का नाम सहदेव दिरदो है. यह गाना सहदेव ने 2 साल पहले गाया था तब वह 10 साल का था और 5वीं में पढता था. सहदेव अब 12 वर्ष का है और एक स्थानीय सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र है.

सहदेव के घर मे न तो टीवी है और न ही मोबाइल लेकिन उसे संगीत से काफी प्यार है. वह इस तरह के गाने अपने दोस्तों को सुनाता रहता है. यह भी पता चला है कि इस वायरल गाने को सहदेव ने 2 साल पहले स्कूल में अपने टीचर के कहने पर गाया था तभी किसी बच्चे ने इसका वीडियो बना दिया था. लेकिन तब इसे किसी ने नहीं देखा. अब जा कर यह वीडियो अचानक से वायरल होने लगा.

सहदेव के टैलेंट के कायल हुए बादशाह

सोशल मीडिया में सहदेव का यह वीडियो आते ही ट्रेंड करने लगा और फिर सहदेव की किस्मत खुल गई. सहदेव का वायरल गाना आखिरकार रैपर बादशाह तक पहुच गया.

सिंगर और रैपर बादशाह ने तुरंत सहदेव से संपर्क किया और उससे वीडियो कॉल पर बात भी की. सहदेव के गाने से प्रभावित होकर बादशाह ने तुरंत उसे अपने पास मिलने दिल्ली बुला लिया. बादशाह ने सहदेव के वायरल गाने को सुना और साथ ही इसी गाने को रिकॉर्ड भी किया. सहदेव रैपर बादशाह से मुलकात करने के बाद काफी खुश नजर आ रहा था.

सहदेव का जश्न अभी बाकी थी, वीडियो सीएम बघेल के पास पहुंचा

बादशाह से मुलाकात के बाद सहदेव का सफर रुका नहीं. जब वह दिल्ली में ही था तो उसके टैलेंट की जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सहदेव से मिले बिना रह नही सके और 27 जुलाई बादशाह से दिल्ली में मिलने के बाद को उसे अपने निवास पर बुला लिया. वहां भी सहदेव ने अपने वायरल गाने को सबके सामने सुनाया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वायरल गाना सुनने के बाद काफी खुश हुए और ट्वीट कर बच्चे का वीडियो पोस्ट किया और लिखा " बचपन का प्यार....वाह! "

सिंगर बादशाह ने सहदेव के गाए गाने पर एक इसका रीमिक्स वर्जन गाना अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था. इसमें बादशाह के साथ साथ सिंगर आस्था गिल भी दिख रही थीं.

बादशाह के अलावा कई सेलिब्रिटीज ने भी बचपन का प्यार के गाने की बीट्स पर अपना अपना वर्जन बनाया है. मशहूर कॉमेडियन भारती, सुदेश लहरी, कृष्णा अभिषेक, टीवी एक्टर निया शर्मा रवि दुबे, सृति झा, रुपाली गांगुली और अल्पना बुच ने भी अपना वर्जन बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

इस गाने के रचयिता गुजरात के हैं.

"सोनू मेरी डार्लिंग... बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं नहीं जाना रे' गाना को सहदेव दिरदो ने भले हिट करवा दिया लेकिन इस गाने को मूल रूप में गुजरात के हालोल इलाके में रहने वाले एक आदिवासी लोकगीत गायक कमलेश बारोट ने 2017 में कम्पोज किया और गाया था. इस गाने के गीत को कमलेश बारोट और पी.पी. बरिया ने लिखा था. उस समय इस गाने को उतनी सफलता नही मिली.

बच्चे के द्वारा इसे गाने और इसके हिट होने के बाद कमलेश बारोट ने आजतक से कहा कि वह काफी खुश हैं क्योंकि इस छोटे से बच्चे की वजह से उनका ये गाना आज वायरल हो रहा है. आज वो बेहद खुश हैं कि उनका ये गाना इस छोटे बच्चे की वजह से हिट हो गया.

सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी गई नजर

इस गाने के ट्रेंड में आते ही सूचना प्रसारण मंत्रालय और मुंबई पुलिस भी इसके चहेतों में शामिल हो गई. सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने कोविड न्यूज़ बुलेटिन वाले ट्विटर हैंडल से एक कार्ड बना कर सहदेव की तस्वीर डाली और लिखा "चेहरे पर मास्क भूल नही जाना रे".

वहीं मुंबई पुलिस ने भी साइबर क्राइम के खतरे को याद दिलाते हुए लिखा, पासवर्ड भूल नहीं जाना रे, पासवर्ड शेयर नहीं करना रे !

