'फोटो मैंने खींची और क्रेडिट ले गया...', स्मृति ईरानी का ये ट्वीट हुआ वायरल

Smriti Irani Tweet Viral: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, स्मृति ईरानी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के दौरान की एक तस्वीर क्लिक की थी. उनकी इस तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के बड़े नेता एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं. हालांकि, उनके द्वारा खींची गई इस फोटो का क्रेडिट किसी और को दे दिया गया. जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने रिएक्ट किया है.

आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने 26 मार्च को इस तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था. जिसका कैप्शन है- मेरा परिवार, भाजपा परिवार. तस्वीर में पीएम मोदी समेत बीजेपी के और दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं. लेकिन उनके द्वारा क्लिक की गई इस फोटो का क्रेडिट न्यूज एजेंसी ANI को दे दिया गया.

जिसके बाद स्मृति ईरानी ने रिएक्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा- 'फोटो मैंने खींची, क्रेडिट ANI को गया.' इसके साथ उन्होंने उदास वाली इमोजी भी शेयर की.

स्मृति के ट्वीट पर मिला ये जवाब

स्मृति ईरानी के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश ने लिखा- 'बड़े-बड़े शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं सेनोरिटा.' इसके साथ उन्होंने लव वाली इमोजी शेयर की.

स्मिता प्रकाश के इस रिप्लाई का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने लिखा- 'सेनोरिटा बड़े देश के बड़े एडिटर ऐसा बोलेंगे तो छोटे लोगों का क्या होगा. सोचों अगर ANI का यही PTI ने किया होता तो. इसपर स्मिता प्रकाश लिखती हैं- 'क्षमा करें, सभी सब्सक्राइबर्स को सुधार करने के लिए कहा गया है.'

यूजर्स ने किया रिएक्ट

केंद्रीय मंत्री के इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स ने रिएक्ट किया है. एक यूजर (@PrasadKarwa) ने जब स्मृति ईरानी से पूछा कि क्या उन्होंने ANI जॉइन कर लिया है? तो इसपर उन्होंने कहा- 'बस अब यही रह गया था जीवन में.' वहीं कई यूजर्स ने ऐसी फोटो क्लिक करने के लिए स्मृति ईरानी को बधाई भी दी है. लोग उनके फोटोग्राफी स्किल्स की तारीफ कर रहे हैं.

यहां देखिए स्मृति ईरानी के ट्वीट पर कुछ मजेदार रिप्लाई-

Smriti ji be like :| pic.twitter.com/vi2WPzRx8l

The most trending photo on the internet since yesterday.. #Amazing click ma'am.