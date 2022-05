'शार्क ने हेलिकॉप्टर पर किया अटैक', VIDEO शेयर करने पर किरण बेदी हुईं ट्रोल

एक बार फिर से किरण बेदी व्हाट्सएप फॉरवर्ड संदेश का शिकार होकर एक गलत वीडियो शेयर कर बैठीं. इससे पहले भी उनके कुछ ट्वीट्स काफी विवादित रहे हैं, जिन्हें तथ्यात्मक रूप से गलत पाया गया है. किरण बेदी ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक शार्क एक उड़ते हुए हेलिकॉप्टर पर हमला कर देती है. इस वीडियो के ऊपर टेक्स्ट में गलत जानकारी लिखी नजर आई.

भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी ने जिस वीडियो के शेयर किया उस पर लिखा है- 'नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने इस वीडियो के लिए 1 मिलियन डॉलर रुपए खर्च कर इसके राइट्स खरीदे. यह काफी दुर्लभ है. वीडियो की वजह से किरण बेदी की तीखी आलोचना भी हो रही है.

😂😂 if @thekiranbedi can make it to the civil services, so can you!! Have faith young aspirants! https://t.co/7kDsP6LEeR

We have seen it in the movie.



Now since you believed it, we know that whatsapp university is really flourishing. https://t.co/di6CKsWxP6