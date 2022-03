मैदान पर PAK क्रिकेटर की 'आशिकी', जमकर मजे ले रहे हैं लोग!

ऑस्‍ट्रेलिया की क्रिकेट टीम एक लंबे अर्से के बाद इन दिनों पाकिस्‍तान के दौरे पर है. ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के बीच लाहौर के गद्दाफी स्‍टेडियम में तीसरा टेस्‍ट खेला जा रहा है. इस टेस्‍ट के दौरान तीसरे दिन जब खेल खत्‍म हुआ तो दिन की आखिरी गेंद पाकिस्‍तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी फेंक रहे थे और उनके सामने थे डेविड वॉर्नर.

अफरीदी ने शॉर्ट गेंद फेंकी और वार्नर ने उसे डिफेंस किया. इसके बाद वह बोले 'नो रन'. लेकिन गेंद फेंकने के बाद अपने फॉलोथ्रू में अफरीदी चलते हुए वॉर्नर के पास चले गये, दोनों ही एक दूसरे के पास आकर खड़े हो गए.

हालांकि, बाद में दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्‍कराए भी. लेकिन इन दोनों की ये तस्‍वीर अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है. इस तस्‍वीर पर कई मीम्‍स और चुटकुले सोशल मीडिया पर वायरल हो हो रहे हैं.

What a way to conclude the day 😄 #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/FafG8lkVTT

वहीं पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इन दोनों का वीडियो शेयर किया है, जिसमें ऑस्‍ट्रेलिया के Pat Cummins और Marnus Labuschagne हंसते हुए दिखाई दिए.

हालांकि, इसके बाद ट्विटर पर तो मीम्‍स की बाढ़ आ गई. इस दौरान कैसे कैसे मीम्‍स वायरल हुए, ये आप यहां देख सकते हैं.

This has been a hard fought series played in great spirit on & off the field 🇵🇰🇦🇺🏏 #PAKvsAUS #AUSvsPAK #ShaheenShahAfridi pic.twitter.com/p2ab45edSX — Muhammad Ahsan Shykh (@ahsan912004) March 24, 2022