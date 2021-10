दिल्ली: ओवरब्रिज के नीचे फंसा एयर इंडिया का विमान, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए किसी को पता नहीं होता है. रविवार की सुबह सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे पर एक फुट ओवरब्रिज के नीचे एयर इंडिया का एक विमान फंसा हुआ दिखाई दे रहा. इसकी तस्वीर देखकर लोग हैरान रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर विमान वहां कैसे पहुंचा.

हालांकि, एयरलाइन ने पुष्टि की कि कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई है बल्कि यह एक पुरान और खराब हो चुका विमान था जिसे एयर इंडिया द्वारा बेचा गया था और विमान के मालिक द्वारा इसे ले जाया जा रहा था.

अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक तस्वीर के वायरल होने के बाद एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, ''यह एक पुराना, खराब हो चुका विमान है जिसे हम पहले ही बेच चुके हैं. इसमें कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है क्योंकि इसे वहीं व्यक्ति ले जा रहा था जिसे यह बेचा गया है.

एयर इंडिया के विमान को जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें गाड़ियो को हाइवे के एक तरफ से गुजरते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ विमान के फंसने की वजह से ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न हो जाती है. विमान का अगला हिस्सा और बीच वाला हिस्सा हिस्सा फुट ओवरब्रिज के नीचे से पार हो गया लेकिन पिछला हिस्सा फंस गया.

यहां देखिए वीडियो

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

pic.twitter.com/pukB0VmsW3