अकेलेपन से परेशान महिला ने किराए पर लिया बॉयफ्रेंड, वीडियो बनाकर बताया पूरा एक्सपीरियंस

किराये पर घर लेना, किराये पर गाड़ी लेना तो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन सोचिए, अगर बॉयफ्रेंड भी किराये पर मिले तो? कुछ ऐसा ही हुआ ऑस्ट्रेलिया की सारा के साथ, जो टोक्यो में रहती हैं. उन्होंने बॉयफ्रेंड ऑन रेंट का अनुभव लिया और अब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है.

जापान जैसे देशों में ‘रेंट-ए-बॉयफ्रेंड’ और ‘रेंट-ए-गर्लफ्रेंड’ जैसी सर्विसेस तेजी से पॉपुलर हो रही हैं (Photo:Insta/@seerasan)
जापान जैसे देशों में ‘रेंट-ए-बॉयफ्रेंड’ और ‘रेंट-ए-गर्लफ्रेंड’ जैसी सर्विसेस तेजी से पॉपुलर हो रही हैं (Photo:Insta/@seerasan)

आज की तेज रफ्तार और डिजिटल दुनिया में रिश्ते बनाना और संभालना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. अकेलेपन से जूझ रहे लोग अब अलग-अलग तरीके अपनाने लगे हैं. इसी वजह से जापान जैसे देशों में 'रेंट-ए-बॉयफ्रेंड' और 'रेंट-ए-गर्लफ्रेंड' जैसी सर्विसेस तेजी से पॉपुलर हो रही हैं.

टोक्यो में रह रही ऑस्ट्रेलियन महिला सारा ने भी कुछ नया ट्राई करने का फैसला किया. एक साल से सिंगल रहने के बाद उन्होंने एक वेबसाइट पर बॉयफ्रेंड ऑन रेंट देखा और तुरंत बुकिंग कर ली. उन्होंने 26 साल के नरुमी नाम के युवक के साथ दो घंटे की डेट फिक्स की. खर्च आया करीब 32,760 येन यानी 18 हजार रुपये.

‘माय क्वीन’ से लेकर हाथ थामने तक

डेट से पहले नरुमी ने सारा को प्यारे-प्यारे मैसेज भेजे, जिनमें वह उन्हें 'माय हनी' और 'माय क्वीन' कहकर बुला रहा था. सारा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि नरुमी तारीफ करने में माहिर था.जब दोनों मिले तो सारा उसके स्टाइल और पर्सनैलिटी से इंप्रेस हो गईं. यहां तक कि जब उसने पहली बार उनका हाथ थामा तो वह शरमा गईं.

ड्रीम डेट का मजा

दोनों एक खूबसूरत जगह लंच डेट पर गए, जहां उन्होंने हंसी-मजाक किया, खाना खिलाया और दिलचस्प बातें कीं. नरुमी ने बताया कि वह जनवरी 2024 से ये काम कर रहा है और हर महीने करीब 10 महिलाओं के साथ डेट पर जाता है. इनमें ज्यादातर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स और शादीशुदा महिलाएं होती हैं.

जब सारा ने पूछा कि क्या ये धोखा माना जा सकता है, तो नरुमी ने कहा कि ये एक सर्विस है, धोखा नहीं. उसने बताया कि वह ये काम परिवार और ज्यादातर दोस्तों से छिपाकर करता है.

देखें वीडियो

हफ्तेभर तक डेट की बुकिंग

नरुमी ने कहा कि यह उसका फुल-टाइम जॉब नहीं है, लेकिन इसमें काफी वक्त लग जाता है. उसके कई क्लाइंट्स रेगुलर भी हैं. उसने यह भी खुलासा किया कि सबसे लंबी डेट 50 घंटे तक चली थी और अगर क्लाइंट चाहे तो वह हफ्तेभर तक भी डेट पर जा सकता है.

पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है

सारा इस अनुभव से इतनी खुश हुईं कि उन्होंने डेट एक घंटे और बढ़ा ली, जिसके लिए उन्होंने करीब 8800 रुपये और चुकाए. नरुमी की आंखों में देखते हुए उन्होंने कहा कि पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है.यादगार बनाने के लिए उन्होंने नरुमी से मेले में उनके लिए एक टॉय भी जीतने को कहा. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती.हालांकि, डेट खत्म होने के बाद सारा ने माना कि अनुभव शानदार रहा लेकिन ये काफी महंगा था और आसानी से लत भी लग सकती है.

