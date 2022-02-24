'कोरोना के बाद #WorldWar3 देखना बचा था'- Russia-Ukraine युद्ध पर ट्विटर यूजर्स

Russia Ukraine War News: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो चुका है. Ukraine के कई शहरों में धमाके हुए हैं. यूक्रेन में कई लोगों की मौत और घायल होने की खबरें भी आने लगी हैं. इस बीच भारत के सोशल मीडिया स्पेस में भी Russia-Ukraine Conflict को लेकर ही सबसे अधिक चर्चा हो रही है. #WorldWar3 हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और कई लोगों ने विश्व युद्ध की आहट को लेकर अपने विचार लिखे हैं. कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि इसी जीवन में कोरोना जैसी भीषण महामारी देख ली और अब विश्व युद्ध के हालात भी पैदा हो रहे हैं.
बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई (Military Operation) का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका (America) समेत कई देश Russia को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं. इन हालातों के लिए कोई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर ठीकरा फोड़ रहा है तो कोई पश्चिम देशों और यूक्रेन पर.
After Corona And Omicron— Mayank Faujdar (@faujdar_mayank) February 24, 2022
Le :- World war 3
Me ::--#ww3#worldwar3 #war #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/qZvjHR6vU2
Russia-Ukraine Conflict को लेकर भारत के अलावा दुनियाभर के अन्य देशों से भी काफी लोग ट्वीट कर रहे हैं. इसको लेकर कई कार्टून भी काफी शेयर किए जा रहे हैं. कार्टूनिस्ट Phil Hands ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा- 'मेरे नवीनतम कार्टून में- व्लादिमीर पुतिन ने सात दशकों की शांति को नष्ट कर दिया.'
वहीं पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट Christian Adams ने हैश टैग #RussiaUkraineCrisis के साथ टैंक में सवार पुतिन की तस्वीर शेयर की है.
Vladimir Putin destroys seven decades of peace in my latest cartoon for the @WiStateJournal. #Ukraine #RUssia #Peace https://t.co/Ppbjb5kVdn— Phil Hands (@PhilHands) February 23, 2022
Wednesday morning's @standardnews @EveningStandard #UkraineConflict #UkraineCrisis #Ukraine #UkraineRussiaCrisis #RussiaUkraineCrisis #RussiaUkraine #RussiaUkraineConflict @NATO #NATO #OTAN #cartoon pic.twitter.com/LXidQZ6q8Z— Christian Adams (@Adamstoon1) February 23, 2022
@MiddleEastMnt ने अपने ट्वीट में पुतिन और नाटो का कार्टून शेयर करते हुए, इसे Russia VS NATO की लड़ाई बताया. रूस-यूक्रेन मसले पर देखिए और ट्वीट...
Russia VS NATO: Ukraine, gas, Death Sea...— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) February 9, 2022
MEMO #Cartoon by @Sabaaneh
READ: https://t.co/t4Fr74PJkQ pic.twitter.com/MHTamLQUCV
بوتين..#كاريكاتير_اسامه_حجاج #روسيا #اوكرانيا #الحرب #بايدن #osama_hajjaj_cartoons #russia #ukraine #war pic.twitter.com/W9tHXio9au— Osama Hajjaj (@osamacartoons) February 15, 2022
Peacekeeper Putin !!— Osama Hajjaj (@osamacartoons) February 23, 2022
بوتين والسلام!!#كاريكاتير_اسامه_حجاج #بوتين #روسيا #اوكرانيا #السلام #الحرب#osama_hajjaj_cartoons #putin #russia #ukraine #peace #war #peacekeeper pic.twitter.com/ZRlgD9q9s6
Ben Jennings on Russia’s ‘peacekeeping mission’ in Ukraine – cartoon https://t.co/Ux9FEuAfOK— The Guardian (@guardian) February 22, 2022
Imagining last night's @UN Security Council meeting on #Russia v #Ukraine a pal sent me this 1979 Doonesbury cartoon.— Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) February 22, 2022
Sadly, it's perfect. pic.twitter.com/CYvPjBRKjO
#TIMELAPSE #VIDEO of me drawing @standardnews @EveningStandard #UkraineConflict #UkraineCrisis #Ukraine #UkraineRussiaCrisis #RussiaUkraineCrisis #RussiaUkraine #RussiaUkraineConflict @NATO #NATO #OTAN #cartoon #PutinSpeech pic.twitter.com/VqcBNjr7HO— Christian Adams (@Adamstoon1) February 22, 2022
As tensions rise between Ukraine and Russia, experts ask: Could potential conflict spread beyond eastern Europe?— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) February 21, 2022
MEMO #Cartoon by @Sabaaneh
Read more: https://t.co/OG8b8TTFds pic.twitter.com/JsOrTmrrMC
Ukraine, the EU and Russia— Kayhan Life (@KayhanLife) February 18, 2022
Cartoon of the Week by @Behtoons for #KayhanLifehttps://t.co/xt6xMztX5x
KAL cartoon in @TheEconomist this week #OlympicGames #Russia #Ukraine pic.twitter.com/4u8fa2E4dX— Agathe Demarais (@AgatheDemarais) February 11, 2022
KAL cartoon in this week's @TheEconomist #Russia #Ukraine pic.twitter.com/IUh9eVn1BO— Agathe Demarais (@AgatheDemarais) January 4, 2022
रूस और यूक्रेन के बीच जंग!
गौरतलब है कि लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच विवाद जारी है. अब ये विवाद जंग में बदल गया है. यूक्रेन की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन समेत NATO देश हैं, जिन्होंने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. लेकिन फिर भी रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है.
USA trying to help Ukraine from another continent #RussiaUkraineConflict #WWIII #Putin #worldwar3— Ashish Choudhary 🇮🇳 (@ashu_choudry) February 24, 2022
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When you realise it's gonna get worse #worldwar3 #WWIII pic.twitter.com/tjkeNuSTUo— Jod_Insaan (@693Utkarsh) February 24, 2022
Those who were saved from #coronavirus— Akbar अकबर اکبر (@Being_Akbar) February 24, 2022
Now level has been upgraded.
Welcome to #worldwar3#WWIII pic.twitter.com/IYsOqTRVIM
Putin really shat on Boris' 'living with Covid' announced huh? #worldwar3 pic.twitter.com/1TdKEgWIpg— Rich Gouge (@richgouge) February 21, 2022
The fighter jets have arrived #RussiaUkraineConflict #worldwar3 #WWIII pic.twitter.com/oOY1ta8AqM— Aviral Dwivedi (@aviral_dwivedi_) February 24, 2022
रूसी मीडिया का दावा, यूक्रेन में घुसी रूस की सेना | @SwetaSinghAT, @gauravcsawant#Russia #Ukraine #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/drzZNl20bQ— AajTak (@aajtak) February 24, 2022
खुद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है. ऐसे में देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया है. यूक्रेन की राजधानी Kyiv के बाद वहां Odessa, Kharkiv, Donetsk जैसे शहरों में भी धमाके सुनाई दिए हैं.
WATCH: Large explosions seen near Ukraine's Kharkiv after Putin declares war pic.twitter.com/pOnLsClXBs— BNO News (@BNONews) February 24, 2022
WATCH: Missile flies overhead while reporter records video in Kramatorsk, Ukraine pic.twitter.com/YT56jaYdwb— BNO News (@BNONews) February 24, 2022
उधर अमेरिका के राष्ट्रपति Joe Biden ने कहा है कि युद्ध में होने वाली मौतों व तबाही के लिए रूस अकेला जिम्मेदार है. अमेरिका और उसके सहयोगी (NATO) इसका जवाब देंगे. कुल मिलाकर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध (World War Third) के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है. इसका अंजाम क्या होगा, सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं.