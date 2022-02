'कोरोना के बाद #WorldWar3 देखना बचा था'- Russia-Ukraine युद्ध पर ट्विटर यूजर्स

Russia Ukraine War News: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो चुका है. Ukraine के कई शहरों में धमाके हुए हैं. यूक्रेन में कई लोगों की मौत और घायल होने की खबरें भी आने लगी हैं. इस बीच भारत के सोशल मीडिया स्पेस में भी Russia-Ukraine Conflict को लेकर ही सबसे अधिक चर्चा हो रही है. #WorldWar3 हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और कई लोगों ने विश्व युद्ध की आहट को लेकर अपने विचार लिखे हैं. कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि इसी जीवन में कोरोना जैसी भीषण महामारी देख ली और अब विश्व युद्ध के हालात भी पैदा हो रहे हैं.

बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई (Military Operation) का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका (America) समेत कई देश Russia को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं. इन हालातों के लिए कोई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर ठीकरा फोड़ रहा है तो कोई पश्चिम देशों और यूक्रेन पर.

Russia-Ukraine Conflict को लेकर भारत के अलावा दुनियाभर के अन्य देशों से भी काफी लोग ट्वीट कर रहे हैं. इसको लेकर कई कार्टून भी काफी शेयर किए जा रहे हैं. कार्टूनिस्ट Phil Hands ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा- 'मेरे नवीनतम कार्टून में- व्लादिमीर पुतिन ने सात दशकों की शांति को नष्ट कर दिया.'

वहीं पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट Christian Adams ने हैश टैग #RussiaUkraineCrisis के साथ टैंक में सवार पुतिन की तस्वीर शेयर की है.

@MiddleEastMnt ने अपने ट्वीट में पुतिन और नाटो का कार्टून शेयर करते हुए, इसे Russia VS NATO की लड़ाई बताया. रूस-यूक्रेन मसले पर देखिए और ट्वीट...

Ben Jennings on Russia’s ‘peacekeeping mission’ in Ukraine – cartoon https://t.co/Ux9FEuAfOK — The Guardian (@guardian) February 22, 2022

Imagining last night's @UN Security Council meeting on #Russia v #Ukraine a pal sent me this 1979 Doonesbury cartoon.

Sadly, it's perfect. pic.twitter.com/CYvPjBRKjO — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) February 22, 2022

As tensions rise between Ukraine and Russia, experts ask: Could potential conflict spread beyond eastern Europe?



MEMO #Cartoon by @Sabaaneh



Read more: https://t.co/OG8b8TTFds pic.twitter.com/JsOrTmrrMC — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) February 21, 2022

Ukraine, the EU and Russia

Cartoon of the Week by @Behtoons for #KayhanLifehttps://t.co/xt6xMztX5x — Kayhan Life (@KayhanLife) February 18, 2022

रूस और यूक्रेन के बीच जंग!

गौरतलब है कि लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच विवाद जारी है. अब ये विवाद जंग में बदल गया है. यूक्रेन की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन समेत NATO देश हैं, जिन्होंने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. लेकिन फिर भी रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है.

Those who were saved from #coronavirus



Now level has been upgraded.



Welcome to #worldwar3#WWIII pic.twitter.com/IYsOqTRVIM — Akbar अकबर اکبر (@Being_Akbar) February 24, 2022

Putin really shat on Boris' 'living with Covid' announced huh? #worldwar3 pic.twitter.com/1TdKEgWIpg — Rich Gouge (@richgouge) February 21, 2022

खुद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है. ऐसे में देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया है. यूक्रेन की राजधानी Kyiv के बाद वहां Odessa, Kharkiv, Donetsk जैसे शहरों में भी धमाके सुनाई दिए हैं.

WATCH: Large explosions seen near Ukraine's Kharkiv after Putin declares war pic.twitter.com/pOnLsClXBs — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

WATCH: Missile flies overhead while reporter records video in Kramatorsk, Ukraine pic.twitter.com/YT56jaYdwb — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

उधर अमेरिका के राष्ट्रपति Joe Biden ने कहा है कि युद्ध में होने वाली मौतों व तबाही के लिए रूस अकेला जिम्मेदार है. अमेरिका और उसके सहयोगी (NATO) इसका जवाब देंगे. कुल मिलाकर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध (World War Third) के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है. इसका अंजाम क्या होगा, सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं.