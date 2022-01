'दो सुपरस्टार साथ': जब रतन टाटा ने Jaguar खरीदने आए सेलिब्रेटी से की मुलाकात

Ratan Tata Instagram, Twitter Post: भारत के मशहूर उद्योगपति और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं. उन्‍होंने अपने इंस्‍टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया है. जो वायरल हो गया है. इस पर कई यूजर्स भी कमेंट कर रहे हैं. खास बात ये है कि इस फोटो में ये शख्‍स रतन टाटा के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं. रतन टाटा की ये सादगी देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स इंप्रेस हुए हैं.

अब बताते हैं आपको इस थ्रोबैक फोटो के बारे में जिसे रतन टाटा ने अपने इंस्‍टा और ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इस इमेज में रतन टाटा के साथ Guns N’ Roses बैंड के लीड गिटारिस्‍ट रहे Slash नजर आ रहे हैं. फोटो के पोस्‍ट में रतन टाटा ने Slash के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया है. रतन टाटा ने अपने फॉलोअर्स को बताया है कि उनकी Slash से मुलाकात California में Galpin Jaguar में हुई थी. अपने पोस्‍ट में Slash को "बेहद विनम्र रॉकस्टार" बताया है. दरअसल, Galpin Jaguar कैलिफॉर्निया में मौजूद कार कंपनी का अमेरिका में सबसे बड़ा आउटलेट है. Slash अपनी नई Jaguar XKR कार की डिलीवरी लेने के लिए पहुंचे थे. ये फोटो Brian Allan ने क्लिक की थी.



यूजर्स ने किए कई फनी कमेंट

इस फोटो पर कई यूजर्स के कमेंट आ रहे हैं. ट्वीटर पर Meru नाम के यूजर ने लिखा, 'Slash और रतन टाटा साथ में, अब मैं शांति से मर सकता हूं'. Juhaid Farooq ने लिखा कि रतन टाटा Slash के साथ ऐसे मिल रहे हैं, जैसे वे दूसरे Jaguar customer हों. मैं जब भी रतन टाटा को देखता या उनके बारे में पढ़ता हूं. वह हमेशा बहुत सरल नजर आते हैं. अभिनेता डिनो मोरिया ने लिखा कि 2 रॉकस्‍टार्स, अमेजिंग....अभिनेता रणवीर सिंह ने भी भी इंस्‍टा पर कमेंट करते हुए लिखा, दिस इज टू कूल....

He meets Slash like he's another Jaguar customer. 🤣



Every time I see or read abt RN Tata, he's always so peaced out and humble. https://t.co/U0egYxeAd4 — Juhaid Farooq (@juhaid) January 14, 2022

A crossover we never expected!#Legends of the game 🤘🏽🙏🏼 https://t.co/UsSGsDphYc — Angaar 🇮🇳 (@angaarv) January 14, 2022

Just when I thought this dude was cool, goddamn he's much cooler. Ughhhhhhh https://t.co/VWmZxh1esO — Vignesh S Iyer (@BiryaniLaBC) January 14, 2022

This is unreal! My favorite entrepreneur with my favorite guitarist. But then, as they say, sometimes truth is stranger than fiction. — Anant Singh (@AnantOfficial) January 14, 2022