जब सड़क पर दौड़ता दिखा सिरकटा... जिसने देखा वो ही डरकर भागा

कुछ महीनों पहले एक स्त्री-2 नाम से एक हॉरर मूवी आई थी. इसमें एक सिरकटा भूत था. उसे देखकर अच्छे-अच्छों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती थी. अब ऐसा ही एक सिरकटा टोंक की सड़कों पर दौड़ता दिखा है. अपने हाथों में खुद का सिर लिए इस सिरकटा को जिसने भी देखा वह भाग खड़ा हुआ.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक सिरकटा भूत देर रात सड़क पर आते-जाते लोगों को डराता दिख रहा है. उसे देखते ही लोग अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाकर वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं.

कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है वीडियो

एक्स पर @js_rajpurohit10 नाम के हैंडल से ये वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो के साथ एक लंबा-चौड़ा पोस्ट भी डाला गया है. इसके कैप्शन में लिखा है - वीडियो राजस्थान के टोंक जिले का बताया जा रहा है.हालांकि, विडियो प्रैंक के तौर पर बनाया गया है, लेकिन कमजोर दिल वालों के लिए यह जानलेवा साबित भी हो सकता है.

प्रैंक के खिलाफ कार्रवाई की अपील

शख्स ने राजस्थान पुलिस से ऐसा प्रैंक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी अपील की है. उसने लिखा है - मेरा @RajPoliceHelp से निवेदन रहेगा, इस तरह की हरकते या प्रैंक करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए ,ताकि आमजन में निर्भय का माहौल बना रहे.

Advertisement

काफी डरावना है प्रैंक

हालांकि, ये प्रैंक थोड़ा डरावना साबित हो सकता है. खासकर जिस तरह से शख्स रात में सूनी सड़क पर सिरकटा बना घूम रहा है, कोई भी कमजोर दिल वाला आदमी को सदमा लग सकता है. फिर भी वायरल वीडियो काफी मजेदार है.

---- समाप्त ----