बर्फ से गुजरती ट्रेन, रेलवे ने दिखाई खूबसूरती! पर लोगों ने किए ऐसे कमेंट

रेल मंत्रालय ने अपने ट्विटर अकाउंट से जम्मू-कश्मीर के एक रेलवे स्टेशन का वीडियो शेयर किया. इसमें स्टेशन की खूबसूरती दिखाई गई. चारों ओर बर्फ की चादर फैली है, कोहरे को चीरते हुए ट्रेन दौड़ रही है. नजारा देखते ही बनता है. सोशल मीडिया पर किसी ने इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से की तो किसी ने कहा कि ये सच में 'धरती का स्वर्ग' है.

वहीं, बहुत सारे यूजर्स ने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं की झड़ी लगा दी. रेलवे ने इस पर ध्यान दिया और कई लोगों को रिप्लाई भी किया. कुछ लोग उससे संतुष्ट नजर आए तो कुछ ऐसे भी थे जो असंतुष्ट थे और उन्होंने रेल व्यवस्थाओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की.

इंडियन रेलवे द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है- 'जम्मू-कश्मीर के बनिहाल से बडगाम तक बर्फ से लदी घाटी से गुजरती ट्रेन का मनोरम दृश्य.' इस वीडियो में ट्रेन को रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए दिखाया गया है. पूरा स्टेशन बर्फ से ढका हुआ है. रेल की पटरियां भी मुश्किल से दिखाई दे रही हैं. दृश्य बेहद खूबसूरत है.

जब यूजर्स ने गिनाई समस्याएं

इस वीडियो पर तारीफ करने वालों के साथ-साथ समस्याएं गिनवाने वालों की संख्या भी अच्छी-खासी दिख रही है. लोग रेलवे को टैग कर अपनी-अपनी दिक्कतें बता रहे थे. इसी क्रम में मकसूद नाम के यूजर लिखते हैं- मेरे कोच का मोबाइल चार्जर काम नहीं कर रहा. कृपया सुधार करें. उन्होंने ट्रेन और कोच नंबर भी लिखा था. 'रेलवे सेवा' ने तत्काल इसका संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को सूचित किया.

कमेंट का स्क्रीनशॉट

रवि सोनी नाम के यूजर ने लिखा- सर, मैं मधुबनी एक्सप्रेस में बैठा हूं. इसके जनरल डिब्बे में बहुत गंदगी है. नीलम पटेल लिखती हैं- मैं महानंदा एक्सप्रेस में हूं और इसके सेकेंड एसी कोच में बड़ी गंदगी है. खुलेआम गुटखा बेचा जा रहा है. एक अन्य यूजर आनंद ने लिखा- ये सब बेकार है, अगर ट्रेन ही लेट चलेगी तो.

यूजर ने बताई समस्या

कई यूजर्स ने ट्रेन की लेट-लतीफी की समस्या उठाई. कुछ ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि कैसे वो ट्रेन लेट होने की वजह से कई-कई घंटे देरी से गंतव्य तक पहुंचे.

Kuch to boliye humlog mar jayen train k koi pta nhi no pantry car no service no coach attendence no timing

From train no 07288

Pnr number 4141685126 — sarfaraz alam (@sarfaraza512) January 5, 2023

We have a bad experience , this train mahananda 15484 in 2nd AC is very dirty, local vendor are come , selling the alcohal and gutkha openly, so many insecure for women. Manager is not listening any complaint. @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/Te005poWh5 — Neelam Patel (@NeelamP51155928) January 5, 2023

Picture showing sudden cancellation of train and all tourist stuck at the extreme corner Dwarka and no options available to move pic.twitter.com/x2voBFYKpO — Ashish Misra (@AshishMisra1974) January 6, 2023

Train NO. 12622 बहुत लेट चल रही है जिससे कि दूसरी गाड़ी में 7-8 घण्टे का अंतराल होने पर भी नही पकड़ पा रहे हैं।

कृपया इस पर ध्यान दीजिए — Manish Bamanawat (@ManishK31514361) January 6, 2023

All useless when trains are late — Anand Jha (@jhaanand95) January 5, 2023

रेलवे स्टेशन की खूबसूरती के कायल हुए लोग

बहुत सारे यूजर्स ने रेलवे स्टेशन की खूबसूरती की तारीफ भी की. एक ने कमेंट किया- यहां यात्रा करने में बहुत मजा आएगा. दूसरे ने लिखा- वाह! बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसा दिखता है. तीसरे यूजर ने कहा- यह आंखों को लुभाने वाला दृश्य है.

Incredible india railway 🔥 — vicky (@vicky71840302) January 5, 2023

Owao amazing — Md Hamidullah (@MdHamid47962988) January 5, 2023

What a view — Vipasha_Sushant21 (@sh_chopra) January 5, 2023

एक और यूजर ने लिखा- यह कोई विदेशी धरती नहीं बल्कि भारत है. सच में धरती का स्वर्ग है कश्मीर. फिलहाल, पोस्ट के किए जाने के बाद से वीडियो को एक लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

A captivating sight of the train traversing through the snow-covered Baramulla-Banihal stretch of Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/SsWxUbxIj3 — Ministry of Railways (@RailMinIndia) January 3, 2023

रेल मंत्रालय ने ऐसा ही एक वीडियो पहले भी साझा किया था जिसमें बर्फ से ढके बारामूला-बनिहाल ट्रैक पर ट्रेन की आवाजाही को दिखाया गया था. जैसे ही बर्फ से ढकी ट्रेन इलाके से गुजरी, दो लोगों को बगल के ट्रैक से बर्फ की मोटी परतें हटाते देखा गया.