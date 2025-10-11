वायरल होने के चक्कर में जान दांव पर! रेलवे पुल पर ट्रेन के सामने रील शूट करते दिखे कपल, Video

सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल होने की चाहत अब कई लोगों को खतरनाक रास्तों पर ले जा रही है. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. इस वीडियो में एक पुरुष और महिला रेलवे पुल पर रील शूट करते हुए नजर आ रहे हैं, तभी अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रेन आ जाती है.इतनी नजदीक से कि कुछ इंच का फर्क उनकी जान बचा लेता है.

वीडियो को X यूजर Gems ने शेयर किया. इसमें देखा जा सकता है कि महिला और पुरुष पुल के किनारे बेहद खतरनाक तरीके से चलते हुए रील बना रहे हैं. पुरुष स्लो मोशन में महिला का पीछा करता दिखता है, जैसे किसी रोमांटिक सीन की शूटिंग चल रही हो, लेकिन तभी पीछे से एक ट्रेन तेजी से आती है.

वीडियो में साफ दिखता है कि ट्रेन उनसे बेहद करीब से गुजरती है, और हवा के झोंके से दोनों लगभग संतुलन खो देते हैं,फिर भी वे बिना डरे कैमरे की ओर देखकर रील शूट करते रहते हैं.

देखें वीडियो

🚨 For a few seconds of social media fame, people are now risking their lives. Dancing on active Railway Bridges with trains speeding right behind them.



One Slip, One gust of Wind… and it’s Over. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/uyifgZBw6Q — Gems (@gemsofbabus_) October 10, 2025



इस वीडियो में कई कमेंट भी किए. किसी ने कमेंट में करते हुए लिखा कि जरा सा कंटेट की लिए ये ट्रेजेडी में बदल सकता है. किसी ने कहा ये रेलवे की सुरक्षा से खिलवाड़ है. दूसरे ने कहा कि हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? क्योंकि ऐसे असंवेदनशील लोग अपनी जान को मनोरंजन बना लेते हैं.तीसरे ने लिखा कि फेम की भूख ने अब समझदारी की कब्र खोद दी है.

Advertisement

कई यूजर्स ने सुझाव दिया कि ऐसे खतरनाक स्टंट्स और रील बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माना होना चाहिए, ताकि बाकी लोग सबक ले सकें.

यह वीडियो इस बात की सख्त याद दिलाता है कि कुछ सेकंड की वायरल होने के लिए जिंदगी को खतरे में डालना बेवकूफी है.सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने की दौड़ में अगर लोग अपनी सुरक्षा भूलने लगें, तो इसका अंजाम घातक हो सकता है.

---- समाप्त ----