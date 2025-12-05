scorecardresearch
 
राष्ट्रपति या पीएम नहीं... कार से उतरते ही पुतिन ने इस शख्स से मिलाया हाथ! वीडियो वायरल

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए हुए हैं. इस दौरान जब वो भारत के राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो कार से उतरने के साथ ही उन्होंने जिस शख्स से हाथ मिलाया, वो न तो राष्ट्रपति थीं और न ही पीएम मोदी. जानते हैं आखिर कौन है वो शख्स जिससे पुतिन ने सबसे पहले हाथ मिलाया.

राष्ट्रपति भवन पहुंचे पुतिन ने सबसे पहले इनसे मिलाया हाथ (Photo - PTI)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को सबसे पहले भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे. वहां उनके स्वागत के लिए खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे. फिर भी पुतिन ने कार से उतरने के बाद न तो राष्ट्रपति से हाथ मिलाया, न ही प्रधानमंत्री से. उन्होंने सबसे पहले इस शख्स से शेकहैंड किया.

पुतिन जैसे ही अपने कार से उतरे सिर हिलाकर सब का अभिवादन किया. फिर राष्ट्रपति की ओर मुड़ गए, बीच में वो अचानक ही एक सेकेंड के लिए रुके दूसरी तरफ मुड़कर एक शख्स से हाथ मिलाया. फिर आगे बढ़े और राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और फिर पीएम मोदी से हाथ मिलाया. 

Screenshot

राष्ट्रपति के सैन्य सचिव से मिलाया हाथ
पुतिन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी पहले राष्ट्रपति के सैन्य सचिव (मिलिट्री सेक्रेट्री) मेजर जनरल वूदेव परिदा से हाथ मिलाया. 

विशिष्ट सेवा मेडल से हो चुके हैं सम्मानित
वूदेव परिदा राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के  समारोह, यात्रा और निमंत्रण संबंधी मामले के मिलिट्री सेक्रेट्री हैं.उने विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा जा चुका है.  यही वजह है कि राष्ट्रपति भवन में वो प्रेसिडेंट के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में खड़े थे. 

वूदेव परिदा

पुतिन का सबसे पहले वूदेव परिदा से हाथ मिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. लोग पुतिन के इस अंदाज की काफी तारीफ कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
