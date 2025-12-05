राष्ट्रपति या पीएम नहीं... कार से उतरते ही पुतिन ने इस शख्स से मिलाया हाथ! वीडियो वायरल

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को सबसे पहले भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे. वहां उनके स्वागत के लिए खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे. फिर भी पुतिन ने कार से उतरने के बाद न तो राष्ट्रपति से हाथ मिलाया, न ही प्रधानमंत्री से. उन्होंने सबसे पहले इस शख्स से शेकहैंड किया.

पुतिन जैसे ही अपने कार से उतरे सिर हिलाकर सब का अभिवादन किया. फिर राष्ट्रपति की ओर मुड़ गए, बीच में वो अचानक ही एक सेकेंड के लिए रुके दूसरी तरफ मुड़कर एक शख्स से हाथ मिलाया. फिर आगे बढ़े और राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और फिर पीएम मोदी से हाथ मिलाया.

राष्ट्रपति के सैन्य सचिव से मिलाया हाथ

पुतिन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी पहले राष्ट्रपति के सैन्य सचिव (मिलिट्री सेक्रेट्री) मेजर जनरल वूदेव परिदा से हाथ मिलाया.

President of Russia Vladimir Putin receives a Guard of Honour at the Rashtrapati Bhawan in New Delhi



Watch:@rashtrapatibhvn pic.twitter.com/j20wz7hYRd — PIB India (@PIB_India) December 5, 2025

विशिष्ट सेवा मेडल से हो चुके हैं सम्मानित

वूदेव परिदा राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के समारोह, यात्रा और निमंत्रण संबंधी मामले के मिलिट्री सेक्रेट्री हैं.उने विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा जा चुका है. यही वजह है कि राष्ट्रपति भवन में वो प्रेसिडेंट के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में खड़े थे.

पुतिन का सबसे पहले वूदेव परिदा से हाथ मिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. लोग पुतिन के इस अंदाज की काफी तारीफ कर रहे हैं.

