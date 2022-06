बाघ पर हाथ फेरना पड़ा भारी, पिंजरे के अंदर से ही ले ली जान!

बाघ की देखरेख करने वाले शख्स को ही जानवर पर प्यार दिखाना भारी पड़ गया. शख्स, पिंजरे में बंद बाघ पर हाथ फेर रहा था. इसी दौरान उसने हमला कर दिया. जिससे शख्स बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल में उसकी जान चली गई.

मामला मैक्सिको के पेरिबान का है. यहां जू का देखरेख करने वाले एक शख्स ने खाना खिलाने के लिए बाघ को फेंस के पास बुलाया. वह पास आ गया. इसके बाद शख्स ने बाघ की गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया. लेकिन बाघ का मूड बदल गया. जिसके बाद उसने शख्स के दाहिने हाथ में पंजे गड़ा दिए.

उनका नाम जोस डी जीसस है. वह 23 साल के थे. बाघ के हमले से जोस दर्द से कराहने लगे. बाघ ने उनका हाथ खींचा और उसे अपने जबड़ों के पास ले आया. फिर उसने अपने नुकीले दांतों से हमला कर दिया. शख्स के हाथों से खून की नदियां बहने लगी.

जोस को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने अपने घायल हाथ को कटवाने से मना कर दिया. लोकल मीडिया को डॉक्टरों ने बताया कि इस वजह से जटिल स्थिति पैदा हो गई और जोस, जो कि एक डायबिटीक मरीज हैं, उन्हें हार्ट-अटैक आ गया. फिर उनकी मौत हो गई.

जानवरों के मालिक की तरफ से इस घटना का एक वीडियो भी रिलीज किया गया है. वह कई जानवरों को एक प्राइवेट जू में रखता है. इस मामले को लेकर जू के मालिक ने जोस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. बाघ के मालिक ने कहा कि जोस के मेडिकल बिल्स का भुगतान उन्होंने किया है. उन्होंने ये भी बताया कि जू के लिए सभी परमिट उनके पास है.

Zookeeper, 23, dies after being mauled by a tiger during feeding time https://t.co/wJ17VQF7Cw