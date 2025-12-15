बिना हेलमेट बाइक सवार को रोका... जवाब सुन ट्रैफिक पुलिस मुस्कुराया, वीडियो वायरल

ट्रैफिक नियमों को लेकर अक्सर सख्ती और बहस की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो मुस्कान के साथ एक जरूरी संदेश दे जाती हैं. मध्यप्रदेश से आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, समझदारी और ह्यूमर का अनोखा मेल देखने को मिल रहा है. वीडियो में मध्यप्रदेश का एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी बिना हेलमेट बाइक चला रहे एक व्यक्ति को रोकता है. पुलिसवाला सामान्य अंदाज में वह पूछता है, “आप बिना हेलमेट क्यों चला रहे हैं?” इस पर बुजुर्ग मुस्कुराते हुए ऐसा जवाब देते हैं, जिसने सबका दिल जीत लिया. वह व्यक्ति कहता है, “साहब, हमारे सिर के साइज का हेलमेट ही नहीं बनता.”

पुलिस वाले ने हेलमेट कंपनियों से की अपील

बाइक सवार की बात पर पहले तो पुलिसकर्मी को यकीन नहीं होता. वह अपना हेलमेट उस बाइक सवार को देकर पहनने को कहता है, लेकिन हेलमेट आधे रास्ते में ही अटक जाता है. यह देख आसपास मौजूद लोग हंस पड़ते हैं और खुद पुलिसकर्मी भी मुस्कुरा उठता है. इसके बाद पुलिसवाला चालान काटने की बजाय एक सकारात्मक संदेश देता है. वह हेलमेट बनाने वाली कंपनियों से अपील करता है कि हर साइज के लोगों के लिए हेलमेट बनाए जाएं, क्योंकि सुरक्षा सबके लिए जरूरी है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

इस वीडियो में न गुस्सा है, न सजा की धमकी, बल्कि इंसानियत, समझदारी और सड़क सुरक्षा का साफ संदेश है. यह क्लिप इंस्टाग्राम पर @/memes_tube099 अकाउंट से शेयर की गई है, जिसका कैप्शन भी उतना ही सटीक है—“Helmet सबके लिए जरूरी है, कंपनी से निवेदन: हर साइज के हेलमेट बनाइए.”

saroj_.563 नाम के यूजर ने लिखा- चलो मेरे मन में, पर बिना हेलमेट के तो सरदार जी लोग भी नहीं पहनते, पर मुरेठा बांधते हैं तो ये भाई भी सेफ्टी के लिए मुरेठा ही बांध लेता. iamzen02 नाम के यूवक ने लिखा- ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. raj_pachori315 ने लिखा- Prahlad cha. abbas_qasim_zaidi लिखते हैं- चाचा का लाइफ टाइम हेलमेट का चालान कोई नहीं कर सकता.

