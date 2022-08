हवा में थी फ्लाइट और खत्म हो गया ईंधन, सड़क पर आ गिरा विमान

आसमान में उड़ती एक फ्लाइट का ईंधन खत्म हो गया. जब तक पायलट कुछ समझ पाता प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. हवा से बातें करता मिनी प्लेन एकदम से जमीन की ओर गिरने लगा. आसपास खड़े लोग ये नजारा देखकर सहम गए. देखते ही देखते प्लेन एक व्यस्त सड़क पर क्रैश कर गया. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मामला अमेरिका के फ्लोरिडा है, जहां Orlando शहर में एक मिनी प्लेन क्रैश हो गया. ये प्लेन क्रैश होकर एक व्यस्त सड़क पर गिरा. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. पायलट को भी मामूली चोटें आई हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, एक विमान ऑरलैंडो के आसमान में उड़ान भर रहा था. तभी उसका ईंधन खत्म हो गया. जब तक पायलट का ध्यान उस पर जाता विमान नीचे गिरने लगा. कुछ ही सेकेंड में ये प्लेन बीच सड़क पर आकर क्रैश हो गया. इसी दौरान कार सवार एक शख्स ने इस घटना वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे प्लेन हवा में गोते लगाते हुए सड़क पर गिरता है. हादसे में पायलट बाल-बाल बच गया. पायलट ने स्वीकार किया है कि वह विमान के खराब रेडियो को ठीक करने में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका ईंधन खत्म हो गया है. मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

ACCIDENT: Pilot suffers minor injuries after making emergency landing on a road in Orlando, Florida. The plane was on a maintenance flight at the time of the crash. https://t.co/WSOh2n8vto pic.twitter.com/2hnVgCRLo6