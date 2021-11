Paytm Cashback की वसूली कर रहा है! IPO में नुकसान पर सोशल मीडिया यूजर्स बोले

डिजिटल पेमेंट फर्म Paytm की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस के शेयरों ने गुरुवार को शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की. एनएसई पर स्टॉक 1,950 रुपये पर कारोबार के लिए खुला, जो इसके इश्यू प्राइस 2,150 रुपये से 9.3 प्रतिशत या 200 रुपये की गिरावट के साथ था. पेटीएम के शेयरों ने खुलने के बाद घाटे को बढ़ा दिया.

वन 97 कम्युनिकेशंस के शेयर स्टॉक इश्यू प्राइस से 23 फीसदी तक गिर गए, जो कि 1,655 रुपये का इंट्राडे लो था. पेटीएम का 18,300 करोड़ रुपये का आईपीओ, जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ था, पिछले हफ्ते 1.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था. बीएसई पर पेटीएम का शेयर 1,955 रुपये पर कारोबार के लिए खुला.

Paytm IPO के लिस्ट होते ही निवेशकों को नुकसान हुआ. इसके बाद सोशल मीडिया में Memes की बाढ़ आ गई. कई लोग सब्र करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों के सब्र का बांध टूट गया. एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, 'जिन निवेशकों को Paytm के शेयर मिल गए, वह कह रहे हैं- छोटी गंगा बोलकर नाले में कूदा दिया.'

Punter buying in #PAYTm to start soon I guess



How dare an IPO trade 20% lower



Its against the rules irrespective of valuations or whether that company will ever make profits — sandip sabharwal (@sandipsabharwal) November 18, 2021

Aapne jitna cash back pichle 5 saal mein liya thaa, aaj vapas ho gaya !! #uninstall_paytm — Nitesh kaushik।।गरीबी हटेगी भारत बढ़ेगा (@royalknight1101) November 18, 2021

इसके अलावा एक यूजर ने शायरी के अंदाज में तंज कसा. उसने लिखा, 'हमें तो लूट लिया, #IPO वालों ने, #Paytm वालों ने, आगरा वालों ने. हाय रे मेरी किस्मत.'

Do you think Paytm uske cashback ki vasuli kr raha hai..#paytmlisting #paytmcashbackdhamaka — Shifa Khan (@shifa_khan_23) November 18, 2021

Retailers Who Got Paytm IPO



after PAYTM LISTING 👇 pic.twitter.com/r4COj13W0p — Ram gujjar🇮🇳 (@rambaisoya1) November 18, 2021

Paytm IPO ko apply kiya tha? pic.twitter.com/gTjdIjBLXo — Akanksha Agrawal (@akanksha7196) November 18, 2021

Now is the day you pay back for Paytm cashback 😹



Got multiple lots 🤦



#paytmlisting pic.twitter.com/ZodWEVMSJj — Tushar Sheth | Investor Trader Engineer (@TusharSheth) November 18, 2021

एक यूजर ने Paytm के आईपीओ के प्राइस इश्यू से कम पर लिस्ट होने पर कहा कि यह नियमों की अनदेखी है. वहीं एक यूजर ने लिखा, 'आपने जितना कैस बैक पिछले 5 साल में लिया था, आज वह वापस हो गया.' फिलहाल Paytm की खूब आलोचना ट्विटर पर हो रही है.