पुश्तैनी घर के नीचे दफन था शख्स! 62 साल बाद बेटे ने खोजा लापता पिता का शव

एक शख्स को उसके लापता पिता का शव उस पुश्तैनी घर के नीचे दफन मिला. छह दशक पहले उनकी हत्या कर घर के नीचे उन्हें दफना दिया गया था. शव मिल जाने के बाद भी केस पूरी तरह से हीं सुलझ सका.

62 साल पहले लापता हुए शख्स का शव बेटे ने पुश्तैनी घर की नीचे से खोदकर निकाला (Representational Photo - Pixabay)
62 साल पहले लापता हुए शख्स का शव बेटे ने पुश्तैनी घर की नीचे से खोदकर निकाला (Representational Photo - Pixabay)

अमेरिका में एक शख्स घर से सिगरेट खरीदने के लिए निकला और अचानक गायब हो गया. वह कहां गया, उसका क्या हुआ, कभी किसी को पता नहीं चल पाया. उस लापता शख्स को लेकर कई तरह की कहानियां और अफवाएं भी सामने आई. अब 62 साल बाद उसका सुराग मिला है. 

मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जॉर्ज कैरोल नाम के 1963 में लापता हो गए थे. वह एक अमेरिकी सैनिक थे. जब जॉर्ज कैरोल गायब हुए,तब उनके बेटे माइकल सिर्फ आठ महीने के थे, लेकिन दशकों बाद उनके पिता का शव उन्हीं के पुश्तैनी घर में मिला. बेटे माइकल ने पूरी कहानी बताई कि कैसे इतने सालों पर इस मामले का खुलासा हुआ.

कोरिया जाकर बस जाने की फैल गई थी अफवाह
माइकल ने बताया कि उनकी दिवंगत मां डोरोथी ने उन्हें बताया था कि जॉर्ज सिगरेट लेने के लिए घर से निकले थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए.. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनके परिवार में यह अफवाह फैल गई थी कि उन्होंने कोरिया में अमेरिकी सेना में सेवा करते हुए एक महिला से मिलकर नया परिवार और जीवन शुरू कर दिया था.

ज्योतिषी ने बहन को दिया था संकेत
माइकल ने बताया कि यह चौंकाने वाली खोज न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड स्थित घर में तब हुई , जब उनकी बहन एक ज्योतिषी से मिलने गई थीं. उन्होंने ही उनके लापता पिता का सुराग बताया.  माइक की बहन  जीन कैनेडी ने बताया कि उन्होंने 2010 में एक ज्योतिषी से मुलाकात की थी. 

ज्योतिषी ने उन्हें बताया था कि उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और उन्हें उनके पारिवारिक घर में दफना दिया गया था. उनके लापता होने के दशकों बाद उनका शव ठीक उसी स्थान पर मिला था.

ज्योतिषी ने ही पिता की हत्या की बात बताई थी
बहन जीन कैनेडी ने बताया कि ज्योतिषी ने उन्हें बताया था कि उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और उन्हें उनके पैतृक घर में ही दफना दिया गया था. माइकल ने अपनी इस चौंकाने वाली खोज के बारे में उनकी आने वाली डॉक्यूमेंट्री "द सीक्रेट्स वी बरी" में और अधिक जानकारी के साथ शेयर करेंगे.

माइकल ने 1993 में अपनी मां से वह अपना पैतृक घर खरीदा था, जहां वह पले-बढ़े थे. उनकी मां का पांच साल बाद कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया था. कई साल बाद माइकल ने बताया कि उन्होंने खुदाई शुरू की, क्योंकि वे अपने दिवंगत पिता के रहस्य का जवाब खोजने के लिए बेताब थे. पुश्तैनी घर की खुदाई के साथ ही माइकल  अपने बेटों क्रिस और माइक जूनियर के साथ जमीन के अंदर नीचे उतरना शुरू किया, जहां उन्हें एक भयावह खोज मिली.

भाई-बहन को लोगों ने पागल भी बताया
माइकल के पिता की कहानी और उनके लापता होने की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले पेट्रीसिया ई. गिलेस्पी ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि कई सालों तक लोग माइक और उसकी बहन जीन कैनेडी को पागल समझते रहे. उन्हें बस यही कहा जाता था कि तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर चले गए. तुम इसे क्यों स्वीकार नहीं कर सकते?

डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया कि जॉर्ज के भाई यानी अंकल ने माइकल को यह भी बताया था कि उनके परिवार का मानना ​​​​है कि उस पूर्व सैनिक की हत्या की गई थी. जॉर्ज का शव मिलने पर माइकल ने पुलिस को फोन किया. फोरेंसिक टीम द्वारा शव की पहचान होने के बाद, उनकी मृत्यु को हत्या करार दिया गया. जांच में पता चला कि किसी भारी वस्तु से लगी चोट के कारण उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया था.

मां के दूसरे पति ने की थी पिता की हत्या 
डॉक्यूमेंट्री में माइकल ने दावा किया कि उसे विश्वास है कि उसके सौतेले पिता रिचर्ड डारेस उसके पिता की मौत के पीछे थे. इस दावे के लिए डारेस के खिलाफ कभी भी आपराधिक जांच नहीं की गई और 2018 में 77 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई.

लापता होने की शिकायत कभी पुलिस में रिपोर्ट नहीं की गई
सौतेले पिता एक मिस्त्री थे, जो कथित तौर पर जॉर्ज के लापता होने से कुछ समय पहले उनके पुश्तैनी घर में काम करने आए थे. जॉर्ज के लापता होने के बाद उन्होंने डोरोथी से शादी कर ली. फॉक्स न्यूज के अनुसार, डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया है कि जॉर्ज के लापता होने की आधिकारिक तौर पर पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी.

---- समाप्त ----
