प्रजनन के लिए निकले 5 करोड़ नरभक्षी केकड़े, सड़क कर दिया जाम

करोड़ों की संख्या में नरभक्षी केकड़े (Cannibal Crabs) को सड़कों पर देखकर लोग हैरान रह गए. ये नजारा ऑस्ट्रेलिया (Australia) के क्रिसमस द्वीप (Christmas Island) पर देखने को मिला. जहां नरभक्षी केकड़े पुलों और सड़कों पर आ गए. लाल रंग के ये केकड़े प्रजनन के लिए समुद्र की ओर जा रहे थे, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी सड़कों को बंद कर दिया गया.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में ये केकड़ों के प्रजनन काल का समय है. ऐसे में वे प्रजनन के लिए हर साल जंगल से समुद्र तट की ओर जाते हैं. माना जाता है कि यह पृथ्वी पर किसी जीव का सबसे बड़ा प्रवास होता है. अक्टूबर या नवंबर में बारिश के बाद छोटे लाल केकड़े समुद्र तट पर इकट्ठा होते हैं.

'मिरर यूके' के मुताबिक, केकड़ों के आने से पूरा क्रिसमस द्वीप लाल हो जाता है. केकड़ों की संख्या 5 करोड़ से भी अधिक रहती है. इतनी बड़ी तादाद में जब केकड़े प्रजनन के लिए निकलते हैं तो सड़कों को बंद कर दिया जाता है. इस दौरान पुलों, सड़कों, चट्टानों और अन्‍य जगहों पर बस केकड़े ही दिखाई देते हैं. केकड़ों के लिए खासतौर पर पुल और अवरोधक भी बनाए जाते हैं.

Merry Crabmas from Christmas Island🦀 Millions of crabs from all over the island have emerged to make their way to the ocean to breed. The exact timing & speed of the migration is determined by the phase of the moon.

📹 Chris Bray Photography pic.twitter.com/DwgJlR09Vz