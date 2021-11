टीवी शो में शख्स ने जीते 7 करोड़ 50 लाख, फूट-फूटकर रोया

ऑस्ट्रेलिया में Channel 9 के मिलियनेयर हॉट सीट (Millionaire Hot Seat) क्विज शो में एक शख्स ने 7 करोड़ 50 लाख रुपये जीत लिए. टीवी शो में इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद वह शख्स फूट-फूट कर रोने लगा. 57 वर्षीय शख्स का नाम एंटनी मैकमैंस (Antony McManus) है, जो किराने की दुकान चलाता है.

दरअसल, कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में मिलियनेयर हॉट सीट क्विज शो खेला जाता है. इस टीवी शो में मेलबर्न के एंटनी ने शिरकत की थी, जिसमें उन्होंने एक मिलियन डॉलर (7 करोड़ 50 लाख रुपये) जीत लिए. जैसे ही शो के होस्ट ने उनका नाम अनाउंस किया एंटनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे.

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, एंटनी मैकमैंस ने एडी मैकगायर द्वारा होस्ट किए गए लोकप्रिय शो में सबसे तेज़ फ़िंगर फर्स्ट राउंड जीता था. एंटनी ने हॉट सीट पर अंतिम बाधा तक पहुंचने से पहले सभी पांच प्रश्नों का सही उत्तर दिया था. अंत में वो खेल में सही जवाब देते हुए 7 करोड़ 50 लाख रुपये तक जीतने में कामयाब रहे.

Last night my dear friend Antony McManus won A MILLION DOLLARS!



Antony & his husband Ron have volunteered on the harrowing frontlines of LGBTQ advocacy for decades & given so much to queer community. I can’t even begin to describe how worthy this win is!🌈 pic.twitter.com/AEoarcy3xC