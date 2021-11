Zoom कॉल थी ऑन... और कपड़े उतारकर टहलने लगा शख्स! वीडियो वायरल

अमेरिका में एक शख्स जूम मीटिंग (Zoom Meeting) के दौरान अचानक अपने कपड़े (Man Undress) उतार देता है और कमरे में टहलने लगता है. उसकी ये पूरी हरकत कैमरे में कैद हो गई. ये सब देख मीटिंग में नजर आ रहे अन्य लोग हैरान रह गए. इस मीटिंग में महिलाएं भी शामिल थीं. आइए जानते हैं पूरा मामला..

'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, मियामी बीच चैंबर ऑफ कॉमर्स (Miami Beach Chamber Of Commerce) के सदस्यों की एक मीटिंग हो रही थी. कोरोना संकट के चलते मीटिंग को Zoom Call पर ऑर्गनाइज किया गया था. इस मीटिंग को फेसबुक (Facebook Live) पर भी लाइवस्ट्रीम किया गया था. लेकिन इसी बीच एक शख्स ने ऐसी हरकत की जिसे देखकर लोग चौंक पड़े.

जूम कॉल के बीच उतारे अपने कपड़े

दरअसल, जूम मीटिंग के दौरान अचानक एक शख्स अपने कपड़े उतार देता है. इतना ही नहीं कपड़े उतारकर वह कमरे में टहलने लगता है. कुछ देर बाद वह फिर से कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और मीटिंग में शामिल हो जाता है.

Miami Beach man appears to disrobe and walk around naked during this morning’s @MiamiBeachBiz Chamber of Commerce Zoom meeting to discuss, among other things, “negativity of social media” as it relates to the city’s public image. #BecauseMiami pic.twitter.com/KyIbXCwRZ9