मैगी, केचप और बारिश का पानी... समुद्र में लापता हुआ शख्स 24 दिन ऐसे जिंदा रहा!

एक शख्स समुद्र में लापता हो गया. 24 दिन बाद जब वह जिंदा मिला तो लोग हैरान रह गए. शख्स इतने दिन तक टोमैटो केचप और मैगी खाकर जिंदा रहा. बारिश के पानी से उसने अपनी प्यास बुझाई. अब उसकी कहानी सोशल मीडिया पर सुर्खियों बटोर रही है. डोमिनिका के रहने वाले इस शख्स को कोलंबियाई नौसेना ने रेस्क्यू किया था.

यूएसए टुडे के मुताबिक, नौसेना ने बताया कि उन्होंने समुद्र में लापता हुए एक शख्स को बचाया है. उसका नाम एल्विस फ्रेंकोइस है. वह एक सेलबोट पर कैरिबियन समंदर में 24 दिनों तक भटकता रहा और इस दौरान केचप, मैगी, लहसुन पाउडर आदि खाकर जिंदा रहा. उसने पतवार पर 'Help' लिखकर एक टापू पर धंसा दिया था, जिसे देखकर नौसैनिक उसके पास पहुंचे.

रेस्क्यू किए गए एल्विस का एक वीडियो कोलंबियाई नौसेना द्वारा जारी किया गया है. इसमें वह कहता है- मेरे पास खाना-पानी नहीं था. केवल केचप की एक बोतल, लहसुन पाउडर और मैगी थी. 24 दिन तक उसे ही खाता रहा, ताकि जिंदा रह सकूं. 24 दिन तक कोई जमीन नहीं दिखी. कोई भी बात करने के लिए नहीं था. कुछ समझ नहीं आ रहा था. बस परिवार और भगवान को याद कर रहा था.

A Dominican sailor has been rescued after 24-days adrift in the Carribean.



Elvis Francois says he was swept up in bad weather while repairing his boat. His key to survival? A bottle of tomato sauce and some seasoning. @apiotrowski9 #9News pic.twitter.com/JqOK6iZZIT