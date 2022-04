शख्स ने खरीदी पुरानी अलमारी, खोलते ही निकला 1 करोड़ कैश!

एक शख्स सेकंड हैंड अलमारी खरीद कर घर लाया. लेकिन जैसे ही उसने इसे खोलकर देखा वो चौंक गया. दरअसल, अलमारी में से एक करोड़ रुपये से अधिक का कैश निकला. इस अलमारी को उसने ऑनलाइन साइट eBay से खरीदा था.

शख्स का नाम थॉमस हेलर (Thomas Heller) है, जो जर्मनी के Bitterfield का रहने वाला है. 'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, थॉमस ने किचन में सामान रखने के लिए एक सेकंड हैंड अलमारी की खरीदारी की थी. इसके लिए उसने 19 हजार रुपये चुकाए थे. लेकिन कैबिनेट खोलते ही उसकी आंखें फटी रह गईं.

दरअसल, इस कैबिनेट के अंदर से उसे दो बॉक्स मिले, जिनको खोलने के बाद उसके अंदर से 1 करोड़ 19 लाख रुपये कैश निकला. हालांकि, थॉमस ने इन पैसों को अपनी जेब में रखने के बजाय, स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया, ताकि पैसे उसके असली मालिक के पास पहुंच जाएं.

जांच के बाद पता चली सच्चाई

पुलिस ने जांच कर पता लगाया कि ये पैसे 91 साल की एक बुजुर्ग महिला के हैं, जो Halle सिटी में रहती है. अलमारी की पहली ऑनर भी वही थी. उसके पोते ने अलमारी को बेचा था, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि इसमें बुजुर्ग महिला ने कैश रखा है.

Man finds £130,000 CASH in kitchen cabinets he bought on eBay https://t.co/d238Ywo4qR