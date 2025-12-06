scorecardresearch
 
होटल में गर्लफ्रेंड के साथ मिला शख्स... ऑफिस ट्रिप कह गया था थाईलैंड, बाढ़ ने किया भंडाफोड़

थाईलैंड में आई बाढ़ ने वहां फंसे एक मलेशियाई शख्स के एक्सट्रा मेरिटल अफेयर की पोल खोल दी. वह घर में झूठ बोलकर ऑफिस की सहकर्मी के साथ होटल में छुट्टियां मना रहा था.

होटल में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया शख्स (Photo - Pexels)
एक मलेशियाई व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बताया था कि वह सहकर्मियों के साथ व्यापारिक यात्रा पर है, लेकिन वह अपनी प्रेमिका के साथ थाईलैंड घूमने गया था और वहां आई भीषण बाढ़ में फंस गया था.

पत्नी को अपने पति के प्रेम-प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि वह नियमित रूप से उससे बात करता रहता था. मूसलाधार बारिश के कारण आई भारी बाढ़ ने दक्षिणी थाईलैंड को प्रभावित किया, जिससे 80 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा दक्षिणी थाईलैंड के सबसे बड़े शहर हाट याई सहित 12 प्रांतों के 30 लाख लोग प्रभावित हुए.

एक बचाव कार्यकर्ता ने महिला की मदद की
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, 24 नवंबर को एक मलेशियाई महिला आपदा बचाव कार्यकर्ता , जो हाट याई में बचाव संबंधी अपडेट सोशल मीडिया पर साझा कर लोगों से उनके परिवार को मिलवा रही थी, उसने पोस्ट किया कि एक परेशान मलेशियाई  महिला ने अपने पति का पता लगाने के लिए उससे सहायता मांगी थी. 

ऐसे पति का पता लगाया
उस परेशान महिला का का मानना ​​था कि उसका पति अपने सहकर्मियों के साथ हाट याई शहर में फंस गया है.महिला ने बताया था कि उनके छोटे बच्चे उत्सुकता से अपने पिता की वापसी का इंतजार कर रहे हैं. आपदा बचाव में सहायता करने वाली महिला ने शहर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों की मदद से उस व्यक्ति को उस होटल में खोजा, जहां वह ठहरा हुआ था.

उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति की "सहकर्मी" वास्तव में एक महिला थी, जो पिछले चार दिनों से उसके साथ होटल का कमरा साझा कर रही थी. उस शख्स ने अभी तक इस बात की खबर अपनी पत्नी को नहीं दी है, जो गर्भवती थी और उसके चौथे बच्चे की मां बनने वाली थी.

सोशल मीडिया पर हो रही इस कहानी की चर्चा
बचाव कर्मी ने इस पूरे मामले की कहानी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को बताई. उन्होंने कहा कि कहानी साझा करने का उनका उद्देश्य ध्यान आकर्षित करना नहीं था, बल्कि पत्नियों को यह याद दिलाना था कि वे सावधान रहें और अपने पतियों पर बहुत अधिक भरोसा न करें.

उनके अनुसार, पत्नी को कोई संदेह नहीं था, क्योंकि पति अक्सर उससे बात करता था. एक महिला ने आग्रह किया कि पत्नी को सच्चाई जानने का हक है. इस पर महिला ने बताया कि पत्नी को इसकी जानकारी मिल गई है. यह मलेशियाई पति का एकमात्र मामला नहीं था, जिसका धोखा हाट याई बाढ़ के कारण उजागर हुआ.

