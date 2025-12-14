किसी ने अपनी शादी तो कोई हनीमून का प्लान कैंसिल कर आया, कोलकाता में GOAT के लिए दिखी अनोखी दीवानगी

कुछ लोगों के लिए हनीमून ज़िंदगी का सबसे खास पल होता है, लेकिन फुटबॉल प्रेमियों के लिए मेस्सी उससे भी ऊपर. कोलकाता में लियोनेल मेस्सी के पहुंचते ही ऐसा ही एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब एक नए-नवेले जोड़े ने अपने रोमांटिक हनीमून को टालकर फुटबॉल के जादूगर को देखने का फैसला कर लिया. दरअसल, लियोनेल मेस्सी जैसे ही अपने चार शहरों के GOAT इंडिया टूर के तहत कोलकाता पहुंचे, पूरे शहर में फुटबॉल का जुनून साफ नजर आने लगा. स्टेडियम और सड़कों पर प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते दिखे.

हनीमून से ज्यादा जरूरी मेस्सी

इसी बीच एक नए-नवेले जोड़े की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इस कपल ने बताया कि उन्होंने मेस्सी को देखने के लिए अपना हनीमून तक रद्द कर दिया. महिला ने कहा कि उनकी शादी पिछले शुक्रवार हुई थी, लेकिन मेस्सी के भारत आने की खबर मिलते ही उन्होंने घूमने का प्लान टाल दिया. महिला ने बताया कि वह और उनके पति साल 2010 से मेस्सी को फॉलो कर रहे हैं. उनके लिए यह मौका बेहद खास है, क्योंकि इतने सालों बाद अपने पसंदीदा फुटबॉलर को करीब से देखने का सपना पूरा हो रहा है.

🚨🚨🎙️| A fan of Lionel Messi says:



“Last Friday we got married, and we CANCELLED our honeymoon plan because Messi is coming as this is important...”



“We have been following him since 2010..."



pic.twitter.com/yRVYbvzaj7 — CentreGoals. (@centregoals) December 13, 2025

हनीमून बाद में, मेस्सी पहले

एक अन्य वीडियो में पति ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मेस्सी को देखना उनके लिए हनीमून से कहीं ज्यादा अहम है. उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर को शादी के बाद पहले हनीमून की योजना थी, लेकिन मेस्सी के दौरे की खबर ने सब बदल दिया. इस कपल के लिए यह पल सिर्फ एक सेल्फी या मुलाकात नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने का सपना है. उनकी कहानी यह दिखाती है कि फुटबॉल और मेसी का क्रेज कुछ लोगों के लिए प्यार और हनीमून से भी ऊपर हो सकता है.

मेसी से मिलने के लिए शादी छोड़कर आया

लियो मेस्सी के कार्यक्रम के दौरान कोलकाता में मची अफरा-तफरी के बाद एक प्रशंसक ने कहा:"आज मेरी शादी का दिन है, लेकिन मैं मेस्सी के लिए सभी रस्में छोड़कर यहां आया. फिर भी, व्यवस्था इतनी घटिया थी कि मैं उन्हें देख तक नहीं पाया."

