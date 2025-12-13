फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी के भारत आने की खबर से देशभर के फैंस बेहद खुश हैं. स्टार फुटबॉलर मेसी GOAT इंडिया टूर 2025 के तहत भारत आए हैं. वह शनिवार तड़के कोलकाता पहुंचे. मेसी के आने की खबर से फैन्स बेहद उत्साहित थे, लेकिन उनका यह छोटा सा दौरा जल्द ही अफरा-तफरी में बदल गया.
दरअसल, एयरपोर्ट और होटल के बाहर बड़ी संख्या में फैन्स जमा हो गए थे, लेकिन किसी को भी मेसी की एक झलक तक नहीं मिल पाई. सुरक्षा कारणों से मेसी सीधे अंदर चले गए. जब इंतजार के बाद भी फैन्स को उन्हें देखने का मौका नहीं मिला, तो कई लोग नाराज और बौखला गए. उनके आने की खबर सुनकर भारतीय फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. लेकिन जो फैंस मेस्सी से आमने-सामने मिलने और उनके साथ फोटो खिंचवाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह खुशी काफी महंगी साबित हो सकती है.
सिर्फ 100 लोगों को मिलेगा मौका
GOAT इंडिया टूर 2025 के आयोजकों ने घोषणा की है कि मेसी के साथ एक तस्वीर खिंचवाने का शुल्क 9.95 लाख रुपये (जीएसटी सहित) होगा, और इस प्रीमियम मुलाकात के लिए केवल 100 स्लॉट उपलब्ध हैं. कीमत की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. फैंस इस भारी कीमत पर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं. कुछ यूजर ने मजाक में कहा कि मेसी के साथ तस्वीर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सस्ता होगा.
सोशल मीडिया पर फैंस हैरान
बता दें कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले मेसी अपने ‘GOAT इंडिया टूर’ के तहत भारत आए हैं. इस दौरान वह कोलकाता के अलावा मुंबई, नई दिल्ली और हैदराबाद भी जाएंगे. मेस्सी की यह यात्रा भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए खास मानी जा रही है, भले ही उनसे मिलने की कीमत आम लोगों की पहुंच से बाहर हो.