तेंदुए ने शेर के बच्चे को मार डाला, शेरनी के सामने से खींचकर ले गया

अफ्रीकी देश (African Country) तंजानिया (Tanzania) में एक तेंदुआ (Leopard) शेर (Lion) के बच्चे का शिकार करते हुए कैमरे में कैद हो गया. तेंदुआ शेरनी (Lioness) की नाक के नीचे से उसके एक बच्चे (Lion Cub) को उठा ले जाता है और फिर उसे मारकर खा जाता है. इस हैरतअंगेज घटना के वक्त एक कैनेडियन शख्स वहां मौजूद था.

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, तंजानिया के रूहा नेशनल पार्क (Ruaha National Park) में एक शेरनी अपने बच्चों (शावकों) के लिए भोजन की तलाश में जा रही थी. लेकिन तभी एक भूखे तेंदुए की नजर शेरनी के बच्चों पर पड़ गई.

तेंदुए ने तीन सप्ताह के शावक को शेरनी से छीन लिया और उसे खाने के लिए पास के पेड़ पर चढ़ गया. शावक की मां सुरक्षा के लिए अपने बच्चों को एक सूखी झाड़ी में ले जा रही थी, ताकि वह भोजन की तलाश में जा सके. लेकिन तभी तेंदुए ने उसके बच्चे को छीन लिया.

