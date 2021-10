Anaconda ने ऐसा जकड़ा कि छटपटाने लगा मगरमच्छ, क्या रहा 'जंग' का अंजाम?

एक फोटोग्राफर (Photographer) ने विशालकाय एनाकोंडा (Giant Anaconda) और मगरमच्छ (Crocodile) की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया. लेकिन ये कोई सामान्य तस्वीर नहीं है. दरअसल, तस्वीरों (Photos) में एनाकोंडा और मगरमच्छ की लड़ाई कैद की गई थी. फोटोग्राफर ने नदी के किनारे दोनों के बीच चले करीब 40 मिनट के लंबे संघर्ष को अपने कैमरे में कैद कर लिया. आइए जानते हैं इस लड़ाई का क्या अंजाम रहा...

'द सन यूके' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के किम सुलिवन (Kim Sullivan) ने ब्राजील के कुइआबा नदी (Cuiaba River, Brazil) के किनारे मगरमच्छ और एनाकोंडा के बीच लड़ाई (Anaconda Crocodile Fight) की तस्वीरें लीं थीं. किम बीते महीने सितंबर में नदी के किनारे फोटोग्राफी के लिए गए थे. हालांकि, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था, वो कैमरे में कितनी हैरतअंगेज चीज कैद करने वाले हैं.

किम सुलिवन का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा नहीं देखा था. नदी के किनारे एक मगरमच्छ और एनाकोंडा लड़ रहे थे. एनाकोंडा ने मगरमच्छ को चारों ओर से जकड़ा हुआ था. उसने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी.

