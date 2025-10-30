स्कूल नहीं जाने की जिद्द में चारपाई से लिपटा बच्चा, घरवाले पलंग भी ले गए स्कूल, Video

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक नन्हा बालक स्कूल जाने से साफ इनकार करता दिख रहा है. स्कूल न जाने की जिद्द में वह चारपाई से ऐसे लिपट जाता है, जैसे कोई सांप अपने शिकार को पकड़ ले. परिवार के लोग उसे मनाने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं होता.

चारपाई समेत स्कूल पहुंचा बच्चा!

आखिरकार, परिवार ने भी हार मान ली और बच्चे को चारपाई सहित ही स्कूल पहुंचा दिया. यह नजारा देखने लायक था.एक ओर बच्चा अपनी जिद्द में डटा रहा, और दूसरी ओर परिवार ने भी उसका जवाब देसी जुगाड़ से दे दिया.

वीडियो में दिख रहा है कि एक नन्हा बच्चा स्कूल जाने से बचने के लिए ऐसी जिद्द पर उतर आया कि चारपाई से इस कदर चिपक गया, जैसे वहीं बस जाना हो. आधा शरीर चारपाई के ऊपर था और आधा नीचे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ. घरवालों ने कितनी भी कोशिश की, पर उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी.उसकी जिद्द देखकर लोग पहले हैरान हुए, फिर हंसी रोक नहीं पाए.

लोगों ने किया मजेदार कमेंट

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की हंसी नहीं रुक रही.एक यूजर ने लिखा कि भाई को तो जिद्द के लिए नोबेल मिलना चाहिए.दूसरे ने कमेंट किया कि मां-बाप भी चारपाई सहित स्कूल पहुंचा दें, अब बच्चा क्या करे, कहां जाए?

देखें वायरल वीडियो

सांप चारपाई के कैसे लिपट जाता है, वैसे ही यह बालक।

स्कूल नहीं जाने की जिद्द। परिवार के लोग भी होशियार निकले, चारपाई के साथ ही स्कूल उठा लाए। जिद्द में इस बालक ने सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए होंगे।



आप लोगों ने भी स्कूल नहीं जाने के लिए इतनी जिद्द की है, कमेंट में बताओ? pic.twitter.com/GygZfH4VIM — Arvind Sharma (@sarviind) October 29, 2025

कई यूजर्स ने इसे देखकर अपने बचपन को याद किया. एक ने लिखा कि हम तो बुखार का नाटक करते थे, लेकिन इस बच्चे ने तो लेवल ही बढ़ा दिया.वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ऐसे में जबरदस्ती स्कूल भेजने से कुछ हासिल नहीं होगा. बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए, अगर उसे किसी बात का डर है तो पहले वह दूर करें. जब उसका मन तैयार होगा, तभी वह खुद खुशी-खुशी स्कूल जाएगा.

