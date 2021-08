कांग्रेस नेता की शादी, दुल्हन 'थार' ड्राइव कर ससुराल पहुंची, देखें VIDEO

शादियों में दुल्हनों की ग्रैंड एंट्री तो आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं एक दुल्हन की ग्रैंड विदाई. विदाई में न आंसू था, न गम... बल्कि दुल्हन से लेकर उसके परिवार वाले मुस्कुरा रहे थे और लड़की महिंद्रा थार चलाते हुए अपने ससुराल के लिए विदा हुई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि यह शादी दो दिन पहले नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में हुई थी. कपल कश्मीर के ही हैं. दुल्हे का भाई जम्मू-कश्मीर पुलिस में कार्यरत है और दुल्हा खुद कांग्रेस का नेता है. कांग्रेस नेता की शादी कश्मीर के ही रहने वाली एक लड़की से दो दिन पहले हुई. विदाई के दौरान दुल्हन ने अलग तरीका अपनाया.

लहंगा पहने दुल्हन महिंद्रा थार की ड्राइविंग सीट पर बैठी और बगल में बैठा दुल्हा. दुल्हन खुद गाड़ी को ड्राइव करते हुए मंडप से विदा हुई. वह गाड़ी चलाते हुए ही अपने ससुराल पहुंची. ससुराल के गेट पर खड़े लोगों ने दुल्हन का जोरदार स्वागत किया.

आप भी देखिए वीडियो-

A bride driving herself with the groom to her in-laws. #KhudkafeelKashmir pic.twitter.com/lwRRy4QRw5