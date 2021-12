UP के IAS ने सूट पहनकर बनाया पोहा! गैस न जलता देख लोगों ने किया ट्रोल

उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी राज शेखर ने हाल ही में खाना पकाने में अपना हाथ आजमाया और ट्विटर पर अपनी रसोई से एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर को लेकर आईएएस राजशेखर ट्रोल हो गए. ट्रोलर्स का दावा है कि सूट पहनकर और बिना गैस जलाए ही आईएएस अफसर पोहा बना रहे हैं.

2004 बैच के आईएएस अफसर और मौजूदा समय में कानपुर के कमिश्नर राज शेखर ने 19 दिसंबर को ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर का कैप्शन था- 'कृपया मुझे शुभकामनाएं दें, खाना पकाने में मैं अपना हाथ आजमा रहा हूं... गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नाश्ते के लिए पोहा तैयार कर रहा हूं.'

जैसे ही आईएएस राज शेखर ने तस्वीर शेयर की, वैसे ही वह ट्रोल हो गए. दरअसल, राज शेखर ने पोहा बनाने की जो तस्वीर शेयर की, उसमें वह सूट पहने हुए हैं और एक हाथ से कड़ाही में वुडेन लेड्‌ल्‌ पकड़े हैं, लेकिन कड़ाही के नीचे बर्नर नहीं जल रहा था. गैस नहीं जलने की वजह से राजशेखर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए.

कानपुर कमिश्नर राज शेखर की इस तस्वीर को शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रसोई गैस की बढ़ती कीमत पर कटाक्ष करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया. प्रियंका ने लिखा, 'साथ ही रसोई गैस को इतना महंगा बनाने के लिए सरकार को कड़ा संदेश देने के लिए धन्यवाद, आपने बता दिया कि इसके बिना खाना बनाना संभव है.'

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'BTW गैस को जलाने की जरूरत है...' दूसरे यूजर ने कहा, 'सूट पहनकर बिना आग के खाना बनाना... हां, आपको मदद की ज़रूरत है.' तस्वीर के लिए आईएएस अफसर राज शेखर की आलोचना की गई, लेकिन कई लोग समर्थन में भी उतर आए. उनका तर्क था कि पोहा बनाने के बाद आईएएस अफसर ने गैस बंद कर दी होगी.