पत्नी थी कंजूस... लाखों की लॉटरी लगी तो शख्स ने बताया ही नहीं, छुपकर ऐसे उड़ाता रहा पैसे!

जापान के एक शख्स की इंटरनेट पर काफी चर्चा हो रही है, जिसके हाथ एक मोटी लॉटरी लगी है. शख्स के चर्चा में रहने की वजह सिर्फ लॉटरी नहीं, बल्कि उसकी कंजूस पत्नी भी है. बताया जा रहा है कि जिस शख्स के हाथ मोटी लॉटरी लगी है, उसकी पत्नी काफी कंजूस है और शख्स को पैसे खर्च नहीं करने देती है. ऐसे में शख्स ने लॉटरी जीतने के बाद अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बताई और उससे छुपकर लग्जरी लाइफ जीता रहा. अब शख्स की कहानी सामने आ गई है और काफी चर्चा हो रही है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, जापान के एक बुजुर्ग व्यक्ति की लॉटरी लगी और इस शख्स ने 600 मिलियन येन (3.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की धनराशि जीती. लेकिन, शख्स ने अपनी कंजूस पत्नी को लॉटरी की सही रकम नहीं बताई ताकि वो लग्जरी लाइफ जी सके. बताया जा रहा है कि ये शख्स की उम्र 66 साल है और सेवानिवृत्त कर्मचारी है. अभी वो और उनकी पत्नी 300,000 येन (2,000 अमेरिकी डॉलर) की संयुक्त मासिक पेंशन पर टोक्यो में रहते हैं. अभी उनके पास 174,000 अमेरिकी डॉलर की सेविंग है.

बीयर पर भी पत्नी ने लगा रखा है बैन

रिपोर्ट के अनुसार, शख्स एक स्थानीय कॉफी शॉप में अखबार पढ़ने के बाद कुछ लॉटरी टिकट खरीदता था, जो करीब 2 डॉलर की होती थी. एक दिन उसे पता चला कि उसने लॉटरी जीत ली है और उसे अब 600 मिलियन येन मिलेंगे. पैसे लेने के बाद बुजुर्ग ने अपनी पत्नी से ये बात नहीं बताई. इसकी वजह ये है कि महिला पैसे का मैनेजमेंट रखती थी और बहुत कम पैसे खर्च करती थी. महिला ने अपने पति के बीयर पीने पर भी बैन लगा रखा था और उसे एक सस्ती सी कार खरीदने की परमिशन दी थी.

ऐसे में शख्स ने अपनी पत्नी को बताया कि उसने सिर्फ 5 मिलियन येन (32,000 अमेरिकी डॉलर) जीते हैं और अब वो घर का नवीनीकरण करवाएंगे. वहीं दूसरी ओर शख्स ने गुप्त रूप से एक लक्जरी कार खरीदी, उच्च श्रेणी के हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट्स में कई बार ठहरने की बुकिंग की. इसके अलावा वो 116,000 अमेरिकी डॉलर करके जापान घूमने भी गया. वो अपनी नई कार को पार्किंग में रखता था और घर से निकलकर वहां जाकर पुरानी कार रखता था और नई कार ले जाता था.

अब पैसों को कर दिया निवेश

काफी पैसे खर्च करने के बाद शख्स ने फाइनेंशियल प्लानर से बात की और अपने 500 मिलियन येन (3.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) राशि को बीमा में निवेश कर दिया. उन्हें उम्मीद है कि यह धन उनके मरने के बाद उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगा. इसके बाद से अब सोशल मीडिया पर शख्स की लॉटरी की काफी चर्चा हो रही है.



