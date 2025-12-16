पति के थे 500 से ज्यादा अफेयर... दुखी पत्नी ने इन करतूतों पर लिख डाली किताब

जापान में एक पत्नी के पति के 500 से भी ज्यदा अफेयर थे. उसके पति का रिश्ता कई एडल्ट फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्रियों और एस्कॉर्ट सर्विस देने वाली महिलाओं से था. पत्नी ने अपने पति की इन करतूतों को जापानी मंगा (एक सचित्र कॉमिक्स बुक) के माध्यम से लोगों के सामने लाया.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला का बेटा बेहद दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था. उसने बेटे की भी अकेले परवरिश की. अपने कठिन जीवन की कहानी और पति की बेवफाई को उन्होंने एक किताब का रूप देने का फैसला लिया.

पति की बेवफाई और बेटे की बीमारी से भी नहीं टूटी

महिला के इस कदम ने कई सिंगल मदर हिम्मत जुटाने और खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया है. जापानी पत्रिका शुकान बंशुन के अनुसार, गृहिणी नेमु कुसानो ने एक दोस्त के माध्यम से अपने पति से परिचय होने के बाद उनसे शादी की थी.

पति को गंभीर और शर्मीला मानते हुए, कुसानो ने उस पर पूरी तरह भरोसा किया, यह सोचकर कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगा. खबरों के मुताबिक, उनका बेटा एक बेहद दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुआ था. इस बीमारी से दुनिया भर में 30 से भी कम लोग को प्रभावित हैं.

पति के बैग में मिले कंडोम और वायग्रा

अपने पति के लंबे कामकाजी घंटों और बार-बार अनुपस्थिति के बावजूद, कुसानो ने अपने बच्चे के पालन-पोषण की पूरी जिम्मेदारी संभाली. उसकी जिंदगी में तब एक चौंकाने वाला मोड़ आया जब उसे अपने पति के बैग में कंडोम और वायग्रा मिले. साथ ही उसके फोन पर एक डेटिंग ऐप से संदिग्ध नोटिफिकेशन भी आए थे.

पति ने दावा किया कि उसके अफेयरह उसके काम के तनाव से संबंधित थे. पति ने इन प्रेम संबंधों को लेकर कोई पछतावा नहीं दिखाया. पति ने कहा कि मैं तनाव को बाहर ही संभाल लेता हूं, उसे घर नहीं लाता.

पत्नी को मिले पति के 520 अफेयर्स के सबूत

यह सब सुनकर गुस्से में भरे कुसानो ने रिकॉर्ड और फोन चैट से मिले सबूतों को इकट्ठा करते हुए एस्कॉर्ट लड़कियों से लेकर एडल्ट फिल्म अभिनेत्रियों तक के 520 अफेयर का पर्दाफाश किया.

सेक्स एडिक्शन से पीड़ित पति की कराई थैरेपी

कुसानों ने बताया कि शुरुआत में उनमें बदला लेने की इच्छा थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अपने पति के खिलाफ कार्रवाई करने से उनके बेटे को नुकसान पहुंच सकता है. इसके बाद कुसानो अपने पति को डॉक्टर के पास ले गई, जहां उसे सेक्स एडिक्शन से ग्रसित पाया गया. उसके पति को यह आदत स्कूल के दिनों से ही शुरू हुई थी.

उन्होंने योगा जर्नल को बताया कि सेक्स एडिक्शन के बारे में जानने से उन्हें इससे निपटने में मदद मिली. अपने बेटे की खातिर, उसने अपने पति से संवाद करने की कोशिश की और यहां तक ​​कि उसके साथ थेरेपी के लिए भी गई.

अब अलग रहकर और अपने बेटे की अकेले परवरिश कर रही कुसानो ने जापानी मंगा कलाकार पिरोयो अराई की मदद से अपनी कहानी को एक कॉमिक (सचित्र किताब) में बदल दिया है और कला के माध्यम से खुद को भावनात्मक रूप से ठीक करने की कोशिश कर रही हैं.

