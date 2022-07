कॉल गर्ल्स के साथ नेता के बेटे की नेकेड तस्वीरें लीक, उड़ाए लाखों रुपये

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन ने 5 महीने के दौरान ही सेक्स वर्कर्स के ऊपर करीब 24 लाख रुपये खर्च किए थे. सेक्स वर्क के लिए लड़कियां मुहैया कराने वाली एक महिला के नाम हंटर बाइडन ने चेक जारी किए थे. चेक पर उन्होंने बताया था कि ये पैसे मेडिकल सप्लाई के लिए दे रहे हैं.

हंटर बाइडेन ने सेक्स वर्क के लिए करीब 24 लाख रुपये की रकम नवंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच दिए थे. बता दें कि तब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे. वहीं, जेपी मोर्गन चेज बैंक ने हंटर बाइडेन की ओर से महिला के खाते में लाखों रुपये आने के बाद ट्रांजैक्शन को संदिग्ध करार दिया.

फिलहाल हंटर पर कई मामलों को लेकर जांच चल रही है. उन पर संभावित टैक्स क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन बिजनेस डीलिंग्स के लिए गैरकानूनी फॉरेन लॉबिंग करने का आरोप है.

डेली मेल ने एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि दूसरे राज्यों से सेक्स वर्क के लिए लड़कियां बुलाने की वजह से हंटर बाइडन पर प्रॉस्टिट्यूशन से जुड़ा आपराधिक मामला भी चलाया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, हंटर बाइडेन ने एक यूक्रेनी महिला के नाम पर चेक इशू किया था. बैंक ने इस महिला के सभी ट्रांजैक्शन्स संदिग्ध गतिविधियों की वजह से बंद कर रखा था.

जेपी मॉर्गन चेज की तरफ से फाइल किए गए सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट (SAR) में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क बेस्ड एकातेरिना मोरेवा का नाम दिया गया है. उन्हें हंटर की कंपनी की तरफ से लाखों रुपए दिए गए थे.

हंटर बाइडेन के साथ दिखी सेक्स वर्कर

हंटर ने सेक्स वर्कर्स को कुछ पेमेंट्स पिता से लाखों रुपए मिलने के कुछ ही घंटों बाद किया था. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह सभी दस्तावेज दिसंबर 2019 से ही FBI के पास है. ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि अगर इस मामले में जांच की जाती है तो हंटर के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है. बता दें कि कई साल पहले हंटर बाइडेन ने एक लैपटॉप मरम्मत के लिए दुकानदार को दिया था. बाद में उसी लैपटॉप से उनकी निजी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे.

वेलनेस सेंटर में ही ड्रग लेते दिखे हंटर

कुछ दिन पहले जो बाइडेन के बेटे के बाथ टब में बैठकर ड्रग लेते वीडियो भी सामने आया था. हालांकि, उन्हें तब एक डिटॉक्स प्रोग्राम में भेजा गया था. खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें पिता जो बाइडेन ने पैसे दिए थे.

वीडियो में वह ग्रीन लाइट में दिखते हैं. बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था और वह शराब पी रहे थे. यह हरकते करते हुए उन्होंने अपने फोन से ही खुद का वीडियो बनाया था.

डेली मेल को मिले मैसेज के मुताबिक 7 मिनट का यह वीडियो मैसाचुसेट्स के न्यूबरीपोर्ट के ब्लू वाटर वेलनेस में रिकॉर्ड किया गया था. यहां 30 जनवरी 2019 को हंटर ने एक फ्लोट थेरेपी सेशन बुक किया था. उन्हें इस स्पा में आने के लए एक थेरेपिस्ट दोस्त ने कहा था.

दरअसल, इस घटना से पहले ही हंटर ने अपने पिता जो बाइडेन को टेक्स्ट किया किया था और कहा था कि उनके पास ड्रग्स डिटॉक्स ट्रीटमेंट प्रोग्राम के लिए पैसे नहीं हैं. 4 दिसंबर 2018 के इस मैसेज के जवाब में जो बाइडेन ने कहा- ठीक है, तुम पैसे कैसे लेने चाहते हो. मैं ट्यूशन और हाउसिंग के लिए डायरेक्ट पैसे जमा करवा सकता हूं और बाकी बचे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा.

इसके बाद 6 दिसंबर को जो ने बेटे को मैसेज किया- आज 75 भेज दिया गया है. लव. इसके कुछ हफ्तों बाद 31 दिसंबर की रात से पहले हंटर ने अपने पिता से करीब 15 लाख रुपए मांगे थे. इस बार भी उन्होंने डिटॉक्स ट्रीटमेंट के नाम पर पैसे मांगे थे. 2 जनवरी को बाइडेन ने पैसे भेज भी दिए.

जो बाइडेन ने भी बाद में इस बात को मान लिया था कि उन्होंने बेटे को पहली बार में करीब 55 लाख रुपए और फिर दूसरी बार करीब 15 लाख रुपए न्यूयॉर्क में चल रहे एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम के लिए दिए थे.

हालांकि, अब तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि ड्रग्स के इस मामले में हंटर के साथ ब्लू वाटर वेलनेस के स्टाफ भी मिले हुए थे या नहीं.