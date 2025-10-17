scorecardresearch
 

24 साल की लड़की से 74 साल के शख्स ने की शादी, दुल्हन को दिए 1.5 करोड़ रुपये

74 साल के इंडोनेशियाई शख्स ने 24 साल की महिला से शादी करने के लिए 180,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीबन 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया. इस वजह से यह शादी इन दिनों काफी चर्चा में है.

शख्स ने खुद से 50 साल छोटी महिला से की शादी (Photo - AI Generated)
शख्स ने खुद से 50 साल छोटी महिला से की शादी (Photo - AI Generated)

इंडोनेशिया के 74 साल के एक व्यक्ति ने अपने से 50 वर्ष छोटी महिला से विवाह कर हलचल मचा दी है. शख्स ने शादी के लिए 180,000 अमेरिकी डॉलर यानी 1.5 करोड़ रुपया भी दुल्हन को दिया.  

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब इस जोड़े ने शादी की फोटोग्राफी के लिए हायर किए गए फोटोग्राफर को पेमेंट दिए बिना फरार हो गए. फोटोग्राफर ने ये जानकारी पुलिस को दी. जब मामले की जांच शुरू हुई तो दुल्हा और दुल्हन के बीच एज गैप और इतनी भारी-भरकम राशि चुकाने की बात सामने आई. 

दुल्हन को दहेज के रूप में दी भारी-भरकम राशि
1 अक्टूबर को पूर्वी जावा प्रांत के पैकिटन रीजेंसी में एक भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया था. इसमें तरमन नामक शख्स ने 24 साल की शेला अरीका से अपनी शादी की सार्वजनिक घोषणा की. इस शादी के लिए 74 साल के दूल्हे ने दुल्हन को 1.5 करोड़ रुपये की भारी कीमत भी चुकाई थी.

यह स्पष्ट नहीं है कि इस जोड़े की मुलाकात कैसे हुई. शादी की वीडियोग्राफी टीम के अनुसार, उन्हें शुरू में बताया गया था कि दुल्हन के दहेज की कीमत 60 लाख रुपये के करीब होगी. हालांकि, समारोह के दौरान, इसे अचानक बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया कर दिया गया. 

चेक मिलते ही खुशी से झूम उठे मेहमान
इस शादी के एक ऑनलाइन वीडियो में दिखाया गया है कि यह समारोह एक भव्य स्थल पर आयोजित किया गया था, जहां दूल्हे ने दुल्हन को दहेज के तौर पर जब 1.5 करोड़ का चेक सौंपा तो मेहमान खुशी से झूम उठे.

फोटोग्राफर को बिना पैसा दिए भाग गया नवविवाहित जोड़ा
हालांकि, विवाह भोज के तुरंत बाद, फोटोग्राफी कंपनी ने सार्वजनिक रूप से नवविवाहित जोड़े पर बिना भुगतान किए चले जाने का आरोप लगाया तथा तुरंत उनसे संपर्क तोड़ दिया.

शादी को लेकर फैलने लगी तरह-तरह की अफवाहें
ऑनलाइन भी अफवाहें तेजी से फैल गईं, जिनमें आरोप लगाया गया कि तरमन ने  अपने फोटोग्राफर को पेमेंट न कर दुल्हन के परिवार की मोटरसाइकिल पर बैठकर मौके से भाग गया. कुछ लोगों ने तो यह भी अनुमान लगाया कि दहेज में दी गई राशि का चेक भी नकली था. 

इस बीच, दुल्हन पक्ष के एक रिश्तेदार ने लाइव-स्ट्रीम के दौरान गुस्सा और निराशा व्यक्त की. उसने दावा किया कि परिवार और पड़ोसियों ने दुल्हन को बार-बार सावधान रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन वह फिर भी शादी के विवाद में फंस गई.

74 साल के दुल्हे ने सभी अफवाहों का किया खंडन
इतना सबकुछ होने के बाद तरमन ने बाद में सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि दुल्हन की अत्यधिक कीमत वास्तविक थी. उन्होंने कहा कि यह इंडोनेशिया के बैंक सेंट्रल एशिया (बीसीए) से आई थी और उन्होंने उन अफवाहों का खंडन किया कि वह शादी के बाद भाग गए थे.

दुल्हन के घरवालों ने भी बताया दोनों साथ हैं
उन्होंने इस दावे का खंडन किया कि उन्होंने अपनी नई पत्नी को छोड़ दिया है, और जोर देकर कहा कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, हम अभी भी साथ हैं.दुल्हन के परिवार ने भी कहा कि यह झूठी खबर है. वे तो बस हनीमून पर गए थे.

अधिकारियों ने विवाह फोटोग्राफी कंपनी द्वारा सेवा शुल्क का भुगतान न किए जाने के संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत की जांच शुरू कर दी है. इस घटना की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. 

---- समाप्त ----
