ना पानी, ना सुविधाएं, कैप्टन भी गायब... पैसेंजर ने दिखाया इंडिगो फ्लाइट के अंदर का हाल

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo गंभीर ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है. इस देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी मच गई. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों में यात्रियों को घंटों इंतजार, लंबी कतारें और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा.

इसी बीच एक यात्री सुप्रीत सिंह द्वारा पोस्ट किया गया इंस्टाग्राम वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. यह वीडियो कल का है. IndiGo के एक विमान के अंदर का है, जिसमें यात्री घंटों से बिना किसी स्पष्ट जानकारी के बैठे नजर आ रहे हैं.

सुप्रीत बताते हैं कि वे और अन्य यात्री 2.5 घंटे से विमान में फंसे हुए थे, लेकिन क्रू की ओर से कोई ठोस अपडेट नहीं मिल रहा था. उन्होंने कहा कि बोर्डिंग से पहले वे लाउंज में इंतजार कर रहे थे, जहां कम से कम कुछ सुविधा थी, लेकिन विमान में प्रवेश करने के बाद स्थिति और खराब हो गई.

समय पर कप्तान नहीं, खाने-पीने का इंतजाम भी नाकाफी

यात्री के अनुसार, फ्लाइट की बोर्डिंग सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई, जबकि तय प्रस्थान समय शाम 5:30 बजे का था. दोपहर 2:04 बजे तक भी विमान रनवे पर खड़ा था और विमान में कप्तान मौजूद नहीं था.

खाने की व्यवस्था भी बेहद सीमित थी. यात्रियों के बार-बार अनुरोध करने पर उन्हें सिर्फ नूडल्स का एक कप दिया गया, जो यात्रियों की संख्या के मुकाबले काफी कम था. कई पैसेंजर भूखे और परेशान दिखाई दे रहे थे.

विमान के अंदर तनाव

लंबे इंतजार और अनिश्चितता के कारण विमान के अंदर तनाव बढ़ गया. कुछ यात्री आपस में बहस करते नजर आए, जबकि छोटे बच्चों वाले परिवारों को लंबी कतारों में खड़े रहने में परेशानी हुई. कई लोगों ने कहा कि वे अब यात्रा ही नहीं करना चाहते और फ्लाइट से उतरने की अनुमति मांग रहे थे.

वीडियो के अंत में सुप्रीत यात्रियों को सलाह देते हैं कि वे अगले 5 दिनों तक IndiGo से यात्रा करने से बचें, क्योंकि हालात अभी भी अस्थिर हैं.वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं. कई यूजर्स ने बताया कि उनकी उड़ानों में भी देरी दिखाई दे रही है, जबकि कुछ ने एयरलाइन से सभी फ्लाइट्स अस्थायी रूप से रोककर सिस्टम ठीक करने की मांग की है.

