'मैं दूल्हा हूं, लेकिन अपनी शादी में ही...', इंडिगो संकट में फंसे यात्रियों की दर्दभरी आपबीती

इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों पर मंडराता संकट शनिवार, 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ और हालात लगातार पांचवें दिन बिगड़े रहे. देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं. बीते चार दिनों से जारी इस गड़बड़ी का सबसे बड़ा असर शुक्रवार को दिखा, जब 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं, जबकि गुरुवार को करीब 550 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थीं.

देशभर के कई एयरपोर्ट इस वक्त लोगों के गम और बेबसी के गवाह बन चुके हैं(Photo credit:Insta/skyreels527-ITG)
देशभर के कई एयरपोर्ट इस वक्त लोगों के गम और बेबसी के गवाह बन चुके हैं. वजह है IndiGo के ऑपरेशन में आई भारी गड़बड़ी, जिसके चलते सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द और हजारों उड़ानें घंटों लेट हो गईं. हालात ऐसे हैं कि कोई अपने प्रिय के अंतिम दर्शन के लिए भटक रहा है, तो कोई पिता की अस्थियां लेकर एयरपोर्ट पर फंसा है. कहीं शादियां छूट रही हैं, तो कहीं जरूरी परीक्षाएं और करियर से जुड़े मौके हाथ से निकल रहे हैं.

इंडिगो संकट की शुरुआत 2 दिसंबर से हुई, जो 6 दिसंबर तक जारी है. एयरलाइन ने नए FDTL नियमों के कारण पायलट और क्रू की कमी को इसकी बड़ी वजह बताया है. 3 से 5 दिसंबर के बीच 1,200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुईं, जिनमें अकेले 5 दिसंबर को 750 से अधिक कैंसलेशन दर्ज किए गए. दिल्ली एयरपोर्ट पर एक ही दिन में IndiGo की सभी 235 घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े हब भी बुरी तरह प्रभावित रहे.

इस संकट का सबसे दर्दनाक असर यात्रियों की निजी जिंदगी पर पड़ा. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक कहता है कि मेरी शादी है, मैं दूल्हा हूं, लेकिन अपनी ही शादी में नहीं जा पा रहा.

इसी तरह एक मामला  कर्नाटक के हुबली में एक नवविवाहित जोड़े को अपनी रिसेप्शन पार्टी वीडियो कॉल पर अटेंड करनी पड़ी. दुल्हन मेधा क्षीरसागर और दूल्हा संगम दास बेंगलुरु से हुबली पहुंचने वाले थे, लेकिन फ्लाइट 20 घंटे लेट होने के बाद रद्द हो गई. 700 मेहमानों के बीच माता-पिता स्टेज पर बैठे रहे और कपल ऑनलाइन जुड़ा.

ऐसी ही एक मार्मिक कहानी बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से सामने आई है. इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में लगातार हो रही देरी और कैंसिलेशन की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. इन्हीं में से एक यात्री नमिता, अपने पिता के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रही थीं, लेकिन फ्लाइट रद्द हो जाने के कारण वह एयरपोर्ट पर ही फंस गईं.

देशभर में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बीच मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा. टिकट काउंटर पर इंडिगो स्टाफ से यात्रियों की तीखी बहस हो गई, हालात इतने बिगड़े कि माहौल तनावपूर्ण हो गया.

 

अन्य मामलों में कोई पिता के अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच सका, तो कोई दो-दो दिन से एयरपोर्ट पर फंसा रहा. कई यात्री 20 घंटे तक प्लेन के अंदर ही बैठे रहे और उन्हें होटल या रिफंड भी नहीं मिला.

