शौक पूरे करने के लिए छोड़ी 30 लाख की नौकरी, कहा- जीवन का सबसे बड़ा फैसला

एक भारतीय तकनीकी पेशेवर ने यात्रा के अपने शौक को पूरा करने के लिए 30 लाख रुपये सालाना की नौकरी छोड़ने की बात कहकर ऑनलाइन हलचल मचा दी है. इंस्टाग्राम पर वनथी एस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक डेवलपर के रूप में काम करने के बाद अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ने के बारे में खुलकर बात की है.

नौकरी छोड़ लिया सबसे बड़ा फैसला

वीडियो में उन्होंने कहा- 'मेरे जीवन का सबसे बड़ा फैसला, 30 लाख प्रति वर्ष की नौकरी छोड़ दी. यह वीडियो किसी को भी नौकरी छोड़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने वाला नहीं है. यह सिर्फ मेरी कहानी है, जिसके बारे में मैं पिछले पांच सालों से सोच रही थी, और अब जाकर मुझे इस पर अमल करने की हिम्मत मिली है. लंबे समय तक मैंने समाज द्वारा बताई गई हर बात मानी. मैंने हर काम किया- स्नातक की डिग्री हासिल की, नौकरी पाई, शादी की, माता-पिता की देखभाल की, घर बनाया, सिवाय बच्चों के.

लेकिन कहीं न कहीं मुझे एहसास हुआ कि मेरा असली जुनून कहीं और है. सालों तक, मैं हफ्ते के दिनों में सुबह 9 से शाम 5 तक की व्यस्त नौकरी और हर वीकेंड में यात्रा या ट्रेकिंग के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करती रही. लेकिन धीरे-धीरे, कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने में मेरी रुचि कम होती गई. वही मीटिंग्स, वही स्प्रिंट, वही कोड... यह सब एक ऐसे चक्र की तरह लगने लगा जिससे मैं निकल नहीं सकती थी. मैं बस इसलिए आगे बढ़ती रही क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है, आभारी रहना, स्थिर रहना, जोखिम न लेना. लेकिन, थकान सचमुच हावी हो गई थी. मैं दो अलग-अलग जिंदगियां जी-जी कर थक चुकी थी, एक जिससे मेरे बिलों का भुगतान होता था, और दूसरी जिससे मुझे सचमुच जीने का एहसास होता था.

इसलिए आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर नौकरी छोड़ दी. इसलिए नहीं कि यह आसान था. इसलिए भी नहीं कि यह आकर्षक था. बल्कि इसलिए कि मैं अपनी बाकी जिंदगी उस चीज में माहिर बनकर नहीं बिताना चाहती थी जिससे अब मुझे प्यार नहीं था. मैं खुद को एक मौका देना चाहती थी, बस एक बार, एक ऐसी जिंदगी चुनने का जो मुझे सच्ची लगे. ट्रैवल क्रिएटर का सफर, करियर बर्नआउट की कहानी, मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, कॉर्पोरेट जीवन छोड़ना, खुद को चुनने वाली महिलाएं, नौकरी छोड़ने के बाद का जीवन, करियर से ऊपर जुनून को चुनना, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की कहानी, 30 की उम्र में जीवन को फिर से शुरू करना, भारत में ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर'.

इंटरनेट पर पोस्ट वायरल

इस वीडियो पर तब से कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिनमें से कई यूजर्स उनकी ईमानदारी और साहस की सराहना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्लब में आपका स्वागत है.यात्रा मंगलमय हो! वहीं दूसरे ने लिखा- "मैं यह नहीं कहूंगी कि यह सही या गलत फैसला है. जो आपको पसंद है, वही करती रहिए और कोई पछतावा नहीं. तीसरे ने कहा- अपने जुनून को आगे बढ़ाइए. ब्रह्मांड आपको सही रास्ता दिखाएगा. अन्य लोगों ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कीं, जैसे कि "आपको और शक्ति मिले! मुझे बहुत खुशी है कि आपने 'आप' को चुना," "और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं," और "आप जो कर रहे हैं उसकी हम वास्तव में सराहना करते हैं."

