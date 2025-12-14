scorecardresearch
 
ऑस्ट्रेलिया में ईमानदारी की मिसाल, खड़ी कार को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ने छोड़ा नोट

ऑस्ट्रेलिया में एक अजनबी ने गलती से कार को टक्कर मारी, लेकिन मौके से भागने की बजाय नाम, वाहन और बीमा विवरण का नोट छोड़ दिया. यह व्यवहार देखकर भारतीय यूजर और सोशल मीडिया पर लोग भी हैरान और प्रभावित हुए.

यूजर ने कहा कि देश की शिक्षा और नेताओं के कारण लोग इस तरह जिम्मेदार बनते हैं. ( Photo: Instagram/devang_sethi)
ऑस्ट्रेलिया में एक छोटी सड़क दुर्घटना ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा. अक्सर लोग हादसे के बाद भाग जाते हैं या बहाना बनाते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था. एक अजनबी ने खड़ी कार को टक्कर मारने के बाद अपनी गलती स्वीकार की और जिम्मेदारी निभाई, जिससे भारतीय व्यक्ति भी प्रभावित हो गया. ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय यूजर देवांग सेठी ने एक वीडियो शेयर किया- जिसमें दिखाया गया कि किसी ने गलती से एक खड़ी कार को टक्कर मार दी. लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह ड्राइवर वहां से भागने की बजाय जिम्मेदारी लेने आया. उसने कार मालिक के लिए एक नोट छोड़ा, जिसमें अपना नाम, वाहन पंजीकरण और बीमा विवरण लिखा था नोट में यह भी निर्देश था कि कार मालिक बीमा कंपनी से संपर्क करके पैसे ले सके.

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ
सेठी ने वीडियो में बताया कि यह देखकर उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि अक्सर भारत में ऐसे मामलों में लोग मौके से भाग जाते हैं. उन्होंने कहा- यह दिखाता है कि कोई देश तभी महान बनता है जब वहां अच्छे लोग हों.वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग भी इस व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा आम है और लोग ईमानदार हैं. कुछ ने कहा कि देश की शिक्षा और नेताओं के कारण लोग इस तरह जिम्मेदार बनते हैं. यह छोटी सी घटना भी दिखाती है कि जिम्मेदारी और ईमानदारी जैसी छोटी आदतें किसी समाज की मूलभूत अच्छाई को दर्शाती हैं.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
devang_sethi ने अपनी पोस्ट में लिखा-ऑस्ट्रेलियाई लोग प्यारे हैं (शायद कोई पर्यटक था), लेकिन साझा करने लायक है . queen_bee1432000 ने लिखा-बाएं-दाएं में पूरी दुनिया कंफ्यूज हो गई है. ankurkumar328 नाम के यूजर ने लिखा- हमारे यहां तो मेरा धर्म महान चल रहा है. imrohitjoshi01 नाम के यूजर ने लिखा- नहीं भाई मेरा चचेरा भाई जब भी कार पार्क करता है हमेशा अपना नंबर लिख कर जाता है गाड़ी के आगे लगकर ताकि जिसकी जगह हो वो बाद में पंगा बाजी ना करे.

jas__wanderer ने लिखा-हां, यहां ऐसा होना आम बात है और लोग ईमानदार हैं. इसका एक कारण यह भी है कि टक्कर मारने वाले व्यक्ति को अंततः अपनी कार की मरम्मत के लिए बीमा कंपनी को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है, जबकि दूसरी पार्टी को अपनी कार की मरम्मत उस व्यक्ति की बीमा कंपनी से मुफ्त में मिल जाती है क्योंकि गलती उनकी नहीं थी. 

sandeep.sanvy लिखते हैं-भाई कल का हाय घटना बताता हूं गुड़गांव का.Huyndai कार पार्क करते समय मालिक ने Creta को टक्कर मार दी. यह देखकर हैरान रह गया कि उस आदमी को अपनी कार या क्रेटा की जांच करने की जहमत नहीं थी और वह अपनी कार के अंदर बैठ गया, इधर-उधर भागना नहीं. ऐसा नहीं है कि उसे हिट के बारे में जानकारी नहीं थी. ऐसे हैं लोग आज कल। ना खुद परेशान हो ना किसी को करो. हाय गया तो जी गया. अपनी-अपनी ठीक करा लेंगे. बहुत खूब. 

---- समाप्त ----
