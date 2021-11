एक साथ जंगल में दिखे तीन कोबरा, IFS ने शेयर की फोटो, छिड़ी बहस

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है. इसमें तीन काले रंग के कोबरा सांप एक साथ पेड़ से लटके हुए हैं. दरअसल, यह तस्वीर महाराष्ट्र के मेलघाट के जंगलों की है. आईएफएस सुशांत नंदा ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है.

इस दुर्लभ तस्वीर को देखने के बाद तो कुछ लोग डर भी गए. अब तक करीब पांच हजार लोग इस तस्वीर को पसंद कर चुके हैं. जबकि 382 लोगों ने इसे रीट्वीट किया है.

Blessings...

When three cobras bless you at the same time.

🎬:Rajendra Semalkar. pic.twitter.com/EZCQTumTwT