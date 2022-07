लहरों संग हम हो रहे एक... हनीमून पर IAS टीना-प्रदीप! शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

IAS टीना डाबी, पति IAS प्रदीप गवांडे के साथ गोवा में छुट्टियां मना रही हैं. टीना डाबी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार ट्रिप की फोटोज शेयर कर रही हैं. बता दें कि टीना डाबी देश की सबसे फेमस IAS अफसरों में एक मानी जाती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 15 लाख लोग फॉलो करते हैं.

IAS कपल ने गोवा में समुंद्र किनारे और लग्जरी होटल्स में जमकर मस्ती की. टीना डाबी पति संग ट्रिप एन्जॉय करती दिख रही हैं. IAS कपल की फोटोज देखकर लोग उन्हें बेस्ट कपल बता रहे हैं. 22 अप्रैल 2022 को कपल ने शादी की थी.

IAS टीना डाबी और IAS प्रदीप गवांडे ने हाल ही में शादी की थी. IAS कपल की शादी काफी चर्चा में रही थी. टीना से प्रदीप 13 साल बड़े हैं, इसलिए दोनों के रिश्ते को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे थे. लेकिन अब शादी के बाद वे दोनों इस रिश्ते को पूरी तरह से एन्जॉय करते दिख रहे हैं. टीना ने गोवा ट्रिप के 10 फोटोज शेयर करते हुए लिखा है- Becoming one with the waves (लहरों के साथ हम एक हो रहे हैं).

टीना डाबी के पोस्ट को करीब 2 लाख लोगों ने लाइक किया है. पोस्ट पर कमेंट कर टीना और प्रदीप को बेस्ट कपल बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- दुनिया का बेस्ट कपल. दूसरे यूजर ने लिखा- लवली कपल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे टुगेदर. वहीं, इस पोस्ट पर टीना डाबी को लोग जैसलमेर के कलेक्टर बनाए जाने की बधाई भी देते दिखे.

बता दें कि सरकार ने टीना डाबी और प्रदीप गवांडे का ट्रांसफर कर दिया है. IAS टीना को सरकार की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें जैसलमेर जिले का कलेक्टर बनाया गया है. वहीं, IAS प्रदीप को खनिज निगम का MD बना दिया गया है. प्रदीप इससे पहले राजस्थान पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे. जबकि टीना डाबी राजस्थान सरकार में संयुक्त सचिव वित्त (कर) के पद पर तैनात थीं.

इससे पहले टीना डाबी और प्रदीप गवांडे, दोनों जयपुर में ही रहते थे. लेकिन अब ट्रांसफर की वजह से दोनों को अलग रहना पड़ सकता है. टीना और प्रदीप का शादी अप्रैल में ही हुई थी. शादी से पहले टीना और प्रदीप ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट कर लिया था. लेकिन अब टीना ने सोशल मीडिया पर वापसी कर ली है.

इधर, टीना डाबी के पूर्व पति IAS अतहर आमिर खान भी दूसरी शादी करने जा रहे हैं. साल 2015 के UPSC एग्जाम के टॉपर टीना और सेकंड टॉपर अतहर की शादी साल 2018 में हुई थी. लेकिन साल 2021 में दोनों का तलाक हो गया था. टीना की दूसरी शादी के बाद अब अतहर ने भी अपनी सगाई का ऐलान कर दिया है. वह डॉक्टर महरीन काजी से दूसरी शादी करने जा रहे हैं.