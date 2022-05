'19 करोड़ कैश... बस लूट', IAS पूजा सिंघल केस में बोला यूजर तो महिला IPS ने दिया ये जवाब!

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स महिला IAS की तीखी आलोचना कर रहे हैं. किसी ने जनता के पैसे के दुरुपयोग की बात कही तो किसी ने कड़े एक्शन की मांग की. कुछ यूजर्स ने मामले को महिला सशक्तीकरण से जोड़कर भी तंज कसा. जिसके बाद एक महिला आईपीएस अधिकारी (IPS Officer) ने ट्वीट कर यूजर्स को जवाब दिया है.

दरअसल, बीते दिन झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल के करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर ED ने तलाशी और 19 करोड़ रुपये से अधिक नकद जब्त किया. इस घटना के बाद IAS पूजा सिंघल लोगों के निशाने पर आ गईं.

ट्विटर पर एक यूजर ने निशाना साधते हुए पूछा- 'IAS अधिकारी- पूजा सिंघल. जी हां, ED ने एम्पावर्ड महिला के घर पर छापा मारा और कैश में 19 करोड़ जब्त किए. इस तरह भारत आगे बढ़ रहा है और महिलाएं सशक्त हैं. महिलाओं के लिए अब तक की बेस्ट योजनाएं. बस लूट.'

This indeed is painful. One aberration here & there and the whole lot of women gets bashed. Generalisation is bad.

But more than that is the pain that this involves a brilliant batchmate,whom we would fondly call in Mussoorie academy during the training as "future cabinet secy". https://t.co/Im4rgowiPn