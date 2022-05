'पहली सैलरी' को लेकर IAS ऑफिसर ने किया ट्वीट, कमेंट में लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन!

किसी के भी जीवन में पहली सैलरी का अपना अलग ही महत्व होता है. लोग अपनी पहली सैलरी को यादगार बनाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. एक आईएएस ऑफिसर ने इसी से जुड़ा एक ट्वीट किया है, जिसपर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है.

बता दें कि ये ट्वीट IAS अवनीश शरण ने किया है. पहली सैलरी का जिक्र करते हुए अपने ट्वीट में वो लिखते हैं- 'अपनी पहली सैलरी से आपने क्या किया या क्या करेंगे?'

उनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने कहा वो अपनी पहली सैलरी मां-बाप को समर्पित करेंगे तो किसी ने कहा वो जरूरतमंद की मदद करेंगे. हालांकि, इस बीच एक यूजर @shivam47543813 ने तंज भी कसा. उसने कमेंट में लिखा..

सवाल- IAS बनकर क्या करेंगे?

जवाब- मोटिवेशनल ट्वीट करेंगे.

यूजर के इस कमेंट पर IAS अवनीश शरण ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने रिप्लाई में कहा- 'पहले बन तो जाओ.'

पहली सैलरी पर यूजर्स का रिएक्शन

IAS के ट्वीट पर सैकड़ों यूजर्स ने रिएक्ट किया है. @RitNitSingh नाम के एक यूजर ने कहा कि मैंने अपनी पहली सैलरी में वाशिंग मशीन खरीदी थी, जिससे अब मां को हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ते.

वहीं एक अन्य यूजर @hadd_karte_Ho ने कहा कि उसने अपनी पहली सैलरी को एक गरीब पड़ोसी के मरणोपरांत होने वाले क्रिया-कर्म में समर्पित किया था. यूजर @snikhil_social लिखते हैं कि मैंने 2100 रुपये का वो चेक मां के हाथ मे रख दिया था.

When he got his first salary, he took around 15 poor kids to McDonald’s.❤️ pic.twitter.com/8ezPht6mD6