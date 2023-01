6 महीने बाद घर लौटा फौजी पति, प्रेग्नेंट पत्नी को देख हुआ भावुक, Video

सोशल मीडिया पर एक कपल का दिल छू लेने वीडियो सामने आया है. इसमें एक प्रेग्नेंट महिला को अपने पति से महीनों बाद मिलते हुए दिखाया गया है. मुलाकात के दौरान वे बेहद भावुक नजर आ रहे हैं. गले लगकर दोनों रोते हुए दिख रहे हैं. वीडियो पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं.

इस क्लिप को यानीना शाम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था. जिसे अब ट्विटर पर एंटोन गेराशचेंको ने शेयर किया. ट्विटर पर शेयर किए जाने के बाद यह वायरल हो गया. एंटोन ने इसके कैप्शन में लिखा- हम इसी के लिए लड़ रहे हैं. उन्होंने 30 हफ्ते से एक-दूसरे को नहीं देखा है.

वीडियो में पति फौजी की वर्दी में है. प्रेग्नेंट यानीना उससे मिलने कार से जा रही हैं. जब वो कार से उतरती है और पति से मिलती है तो दोनों भावुक हो जाते हैं. वे गलकर रोने लगते हैं. वीडियो के मुताबिक, पति अपने देश (यूक्रेन) की सुरक्षा के लिए सरहद पर तैनात था. वो यानीना से पिछले 6 महीने से दूर था. ऐसे में फौजी जब लंबे समय बाद अपनी पत्नी से मिला तो भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा.

यानीना ने इस वीडियो को पिछले साल नवंबर में शेयर किया था. जहां इसे अब तक 5 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. हजारों लोगों ने इस पर कमेंट किया है. वहीं, ट्विटर पर शेयर किया जाने के बाद से इस वीडियो को अब तक 24 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है.

I mean.. it's beautiful but even more horrible. War is so damn cruel. — ERÏK (@ErikPer83205694) January 3, 2023

Just awesome! That baby is going to have a beautiful and peaceful life because of his/her warrior father and all the other warriors. ✌🏻 — wolfsburgCDN (@wolfsburgCDN) January 3, 2023

Pictures like these making so much with me. I can only guess how the people in 🇺🇦 are feeling. Thank you for sharing. — Stefan Orschel 🇩🇪🇪🇺🇺🇦 (@OrschelStefan) January 3, 2023

एक यूजर ने कमेंट किया- यह खूबसूरत है लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक है. युद्ध बहुत क्रूर होता है. दूसरे यूजर ने लिखा- अखिर में प्यार की जीत होती है. एक अन्य यूजर ने कहा- झकझोर देना वाला वीडियो.

एक अन्य पोस्ट में यानीना अपने पति की फोटो शेयर करते हुए लिखती हैं- मैं इन तीन दिनों को हमेशा याद रखूंगी. पहला- जब युद्ध शुरू हुआ था. दूसरा- जब आपने कहा था कि आप मेरी रक्षा करने जा रहे हैं. तीसरा- जब आप वापस आते हैं, माई लव.