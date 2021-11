गर्म सीट, गुनगुना पानी... 7 लाख के हाईटेक टॉयलेट की जानें और खासियत

जापान (Japan) अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है. बुलेट ट्रेन (Bullet Train) से लेकर टॉयलेट (High-Tech Toilet) तक में आधुनिकता की छाप नजर आती है. जापान ने ऐसे टॉयलेट विकसित किए हैं, जिनमें बेहद हाईटेक टेक्नोलॉजी (Hi-Tech Technology) प्रयोग की गई है.

राजधानी टोक्यो में एक बिल्डिंग बनाई गई है, जिनमें ये हाईटेक टॉयलेट्स हैं. इस बिल्डिंग को ओलंपिक बिल्डिंग बनाने वाले आर्किटेक्ट ने तैयार किया है. ये जापानी टॉयलेट सामान्य से बिल्कुल अलग हैं. इन टॉयलेट्स की सीट गर्म रहती है और पानी भी गुनगुना आता है. इनमें काफी अनोखी तकनीक देखने को मिलती है.

खासियत और कीमत

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इन शानदार टॉयलेट्स की कीमत एक लाख से लेकर सात लाख रुपये तक है. टॉयलेट में मौजूद लिड (सीट) ऑटोमेटिक तरीके से खुलती है. इसकी सीटें गर्म रहती हैं. स्प्रे से गुनगुना पानी आता है और ब्लोवर से गर्म हवा निकलती है. इसमें खास तरह के स्पीकर लगे हैं, जिससे आप अनचाही आवाजों को बंद कर सकते हैं.

एक रिपोर्ट के अनुसार, जापान में लगभग 80% घरों में इलेक्ट्रॉनिक शौचालय हैं, जिनमें अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक के बाद हाथों का इस्तेमाल ना के बराबर होता है.

When in Japan, I always amazed by the Japanese toilet. Now this... pic.twitter.com/uJ4IiW6Bu6