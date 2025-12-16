हॉन्टेड है ये एयरपोर्ट! लोगों का दावा- यात्रियों को परेशान करती है एक परछाई

अमेरिका में एक ऐसा एयरपोर्ट हैं, जिसे लोग हॉन्टेड प्लेस मानते हैं. यह हवाई अड्डा अमेरिका के हवाई में स्थित है. हवाई अपने मनमोहक परिदृश्य और शांत वातावरण के लिए अमेरिका के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन लंबे समय से चली आ रही अफवाह है कि इसके मुख्य हवाई अड्डे पर एक शरारती आत्मा का वास है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, हवाई के होनोलूलू स्थित मुख्य हवाई अड्डे पर एक परछाई देखे जाने का लोग दावा करते हैं. ऐसे में जानते हैं क्या है इस एयरपोर्ट की हॉन्टेड कहानी. कई लोगों का दावा है कि एयरपोर्ट पर सोते हुए यात्रियों का कोई गला घोंटने लगता है और बाथरूम में टॉयलेट पेपर को फाड़ देता है.

सो रहे लोगों को परेशान करती है एक परछाई

प्रचलित कहानियों और अफवाहों के अनुसार, यहां कई बार लोगों को परछाई देखने को मिली है, जो किसी महिला की है. कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि वो एक सुनहरे बालों वाली महिला है जो सफेद पोशाक पहने घूमती रहती है. वह ऐसे क्षेत्रों में दिखाई देती है जहां अधिकांश लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती है.वह बाथरूम में परेशानी पैदा करती है, टॉयलेट फ्लश करती है या टॉयलेट पेपर को खोल देती है.

ये है होनोलूलू एयरपोर्ट की प्रचलित कहानी

HauntedPlaces.org के अनुसार, भूत-प्रेतों की खोज में रुचि रखने वाले लोगों का मानना ​​है कि महिला को एक ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया जिसने उससे शादी करने का वादा किया था. लेकिन तय योजना के अनुसार ऐसा नहीं हुआ और वह व्यक्ति एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरकर चला गया और कभी वापस नहीं लौटा.

उस महिला ने आत्महत्या कर ली. उसके बाद से दावा किया जाता है कि उसकी आत्मा अब भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है. हवाई अड्डे पर समय बिताने वाले कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी छाती पर बैठा हो और उनका दम घुट रहा हो. इस कारण उस आत्मा को "दम घोंटने वाला भूत" नाम दिया गया है.

हवाई में कई जगहों को हॉन्टेड माना जाता है

हवाई में पिछले कुछ वर्षों में आत्माओं को देखे जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं. यहां कई लोगों का दावा है कि उन्होंने ओआहू कम्युनिटी करेक्शनल फैसिलिटी, बॉटनिकल गार्डन और नुउआनू पाली हाईवे में आत्माओं को देखा है.

