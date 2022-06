जिम में युवक से हुई थी एक गलती, काटना पड़ गया हाथ

एक युवक को जिम में खुद की क्षमता से अधिक वजन का भार (50 किलो का डंबल) उठाना भारी पड़ गया. वर्कआउट के दौरान उसके एक बाइसेप का टेंडन टूट गया. टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इंफेक्शन के चलते उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि युवक के एक हाथ को काटना पड़ गया. खुद युवक ने अपनी कहानी शेयर की है.

29 साल के इस युवक का नाम गेब्रियल मैककेना-लिएशके (Gabriel McKenna-Lieschke) है. गेब्रियल आस्ट्रेलिया के एडिलेड के रहने वाले हैं. 'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2020 में जिम सेशन के दौरान उन्होंने 50 किलो के डंबल से कसरत की थी. लेकिन क्षमता से अधिक वजन उठाने के कारण उनके दायें बाइसेप की टेंडन टूट गई और वो दर्द से तड़पने लगे.

आनन-फानन उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद उनके बाइसेप की टेंडन को जोड़ दिया. लेकिन गेब्रियल ने दावा किया कि इस दौरान उन्हें एंटीबायोटिक्स नहीं दी गई थी. अगले तीन दिनों में उनका हाथ लाल हो गया और दो-तीन गुना मोटा हो गया.

गेब्रियल ने बताया कि उनकी बांह की त्वचा सड़ने लगी और ये सड़न कंधे और छाती तक फैल गई. जिसके चलते गेब्रियल को वापस अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जांच के बाद पता चला कि उन्हें Necrotising Fasciitis नाम का एक बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया है, जो त्वचा के नीचे के ऊतकों और आसपास की मांसपेशियों और अंगों (Fascia) को प्रभावित करता है.

