वेडिंग फोटोशूट में बच्चे आए फ्रेम में, दूल्हे ने खोया आपा, थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल

शादियों के बदलते ट्रेंड में आजकल कपल अपनी शादी को किसी सपने जैसा खास बनाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ते. सुंदर वेन्यू, आकर्षक आउटफिट्स और बेहतरीन फोटोग्राफर्स-सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश रहती है. लेकिन भारतीय शादियों में फोटोग्राफर्स को सिर्फ दूल्हा-दुल्हन ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों की भीड़ को भी संभालना पड़ता है.

और पढ़ें

इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें एक दूल्हा शादी के फोटोशूट के दौरान गुस्से में दिखता है. वीडियो में दिखाई देता है कि फोटोशूट चल रहा होता है, तभी एक बच्चा अचानक फ्रेम में भागकर आ जाता है. दूल्हा आपा खो देता है और बच्चे को थप्पड़ मार देता है.

वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया-दूल्हा गुस्से में आया. बच्चे ने फोटोशूट बिगाड़ा, माता-पिता को बच्चों को संभालने की चेतावनी दी.वीडियो को कुछ ही समय में 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिले और सोशल मीडिया पर इस पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने दूल्हे के गुस्से को सही ठहराया तो कई ने बच्चे को मारने पर उसकी आलोचना की.

देखें वायरल वीडियो

Groom loses cool

As a kids crash his photoshoot, warns parents to control them. Video goes viral - sparks debate pic.twitter.com/S0A56KzMfg — MemeCreaker (@MemeCreaker) November 25, 2025

लोगों ने क्या कहा

एक यूजर ने लिखा-लोगों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ शादी नहीं, एक महंगा फोटोशूट भी होता है.

Advertisement

दूसरे ने चेतावनी देते हुए कहा-अगर कोई स्टेज पर बच्चे को थप्पड़ मार सकता है, तो वह अपनी पत्नी पर भी हाथ उठा सकता है. ये गंभीर संकेत है.

एक और यूजर ने दूल्हे के रवैये पर सवाल उठाया-बच्चों को अपनी खुशी मनाने का हक है. अगर कल उसके अपने बच्चे ऐसे डांटे जाएंगे तो उसे कैसा लगेगा?

वहीं कई लोग दूल्हे के पक्ष में भी आए और इसे बच्चों को संभालने में माता-पिता की लापरवाही बताया.एक कमेंट में लिखा गया-पूरा समर्थन दूल्हे को. शादी कोई खेल का मैदान नहीं है, माता-पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए.

वीडियो अब सोशल मीडिया का गर्म मुद्दा बन चुका है, जहां लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं.एक तरफ वे जो अनुशासन को ज़रूरी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ वे जो मानते हैं कि बच्चों की मासूम हरकतों पर हिंसा नहीं होनी चाहिए.

---- समाप्त ----