लड़की ने क्लास में टीचर को मारा थप्पड़, फिर देने लगी गालियां, VIDEO

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक छात्रा क्लास में अपनी टीचर को थप्पड़ मारती (Student Slapped Teacher) दिखाई दे रही है. उसने गाली-गलौज करते हुए गुस्से में आकर टीचर की मेज पर फोन भी पटक दिया. आइए जानते हैं पूरा मामला..

'न्यूयॉर्क पोस्ट' के मुताबिक, ये घटना टेक्सास के एक स्कूल में हुई थी. जिसका वीडियो अब सामने आया है. वायरल हो रहे वीडियो में क्लास में महिला टीचर से गाली-गलौज करते हुए छात्रा ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा. फिर उसने अपनी मां को फोन मिलाकर टीचर पर "नस्लीय" टिप्पणियां कीं. इतना ही नहीं छात्रा ने इसके बाद फोन टीचर की मेज पर पटक दिया और गुस्से में क्लास से चली गई.

शुक्रवार को ट्विटर पर पोस्ट की गई 75 सेकंड की एक क्लिप में एक अज्ञात श्वेत लड़की को फोर्ट वर्थ के कैसलबेरी हाई स्कूल में क्लास में महिला टीचर (अश्वेत) को बांह पर मारते हुए दिखाया गया है.

महिला टीचर से बहस, फिर थप्पड़

वीडियो में देखा जा सकता है कैसे छात्रा अचानक अपनी सीट से उठती है और महिला टीचर से बहस करने लगती है. कुछ देर बाद उसने टीचर के हाथ पर थप्पड़ जड़ दिया और फिर अपनी मां को फोन मिला टीचर पर नस्लीय टिप्पणी करते हुए उसे गाली देने लगती है. नाराज छात्रा ने क्लास से बाहर निकलने से पहले फोन को टीचर पर फेंक दिया. इस दौरान टीचर हैरान-परेशान होकर इधर-उधर देख रही होती है.

“Do you wanna talk to her cuz she’s Black and she’s pissing me off right now” pic.twitter.com/YlBCfeOqhO